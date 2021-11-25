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印度失控男爬牆闖萬獸之王欄舍　公獅開心坐等午餐送進嘴

▲獅子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲25歲男子擅闖獅子欄舍禁區，險釀悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

印度一名25歲男子庫馬（Sai Kumar）日前於尼赫魯動物園（Nehru Zoological Park）時，趁工作人員不注意，試圖爬牆闖進獅子的欄舍，當時正好是6歲的非洲公獅Manohar的午餐時間，所幸工作人員及時發現庫馬，險些釀成悲劇。庫馬遭警方逮捕，正進一步釐清他闖入獅子欄舍的原因。

根據印媒Deccan Chronicle報導，事發於11月23日，飼養員馬赫什（Sandrakari Mahesh）表示，「我們突然聽到遊客在尖叫，一開始以為是獅子出了問題，後來看到一名男子準備跳進獅子欄舍，我們嚇壞了，必須救下他」。Manohar 一頓午餐是6公斤的生肉，而當時飢腸轆轆的Manohar甚至用後腿站立，支撐起150公斤的身驅看著庫馬，很顯然地庫馬被當成一頓午餐。

報導提及， Manohar的欄舍並非第一次遭到擅闖，2016年就發生類似事件，當時一名35歲男子Mahesh跳進裡面的護城河外圍。馬赫什表示，當時喝醉的他想和獅子握手，庫馬看似幸運許多。

報導引述，動物園館長拉賈塞卡表示，庫馬隨身帶著一些衣服、幾本書和素描筆，他是一個人進入動物園的，警方初步調查後，庫馬語無倫次，聲稱在獅子生活的地方可以找到珍貴的寶石和珍珠，「他告訴我們他想收集寶石和珍珠，然後用它們去買車」。庫馬聲稱他沒有任何家人，有些人得知此事後，認為他可能是精神失常，待進一步釐清真相，也將進行精神鑑定。

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