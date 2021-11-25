美人妻「0容忍婚姻守則」禁A片、禁異性朋友！　網一看全炸：太瘋

▲人妻貝莉的0容忍婚姻守則「禁A片、禁異性朋友」讓網友全炸了。（圖／翻攝自TikTok、IG／baimcpher）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名人妻和丈夫兩人都是虔誠的基督教徒，她日前在TikTok分享了夫妻倆的婚姻守則，包含不可以有異性朋友、不可單獨和異性相處，甚至不可以看A片。這些超嚴格規定也引發網友批評，他們認為這樣的規則真的太瘋狂，也讓兩人毫無信任可言。

根據《紐約郵報》報導，美國31歲人妻貝莉（Bailey McPherson）和丈夫在2018年結婚，因為彼此都是非常虔誠的基督教徒，所以替婚姻訂下了嚴格的規定，包含禁止結交異性朋友、禁止和異性單獨相處、不可私下和異性傳訊息，以上這些看起來像是情侶就會有的小約定，但其他的規則就讓TikTok網友覺得太離譜。

貝莉在影片中提到，他們互相規定不可以對他人有私慾，例如觀看成人清涼照片，更不可以看A片，甚至要把彼此看得比親生父母還要重要。許多網友紛紛批評，「這完全就像不信任你的伴侶」、「未免也太沒安全感」、「這真的是太瘋狂了」。

貝莉也表示，她沒有任何男性朋友，「我個人認為，作為一名已婚女性，我不需要任何一個男性朋友的陪伴，而這我丈夫都能給我，當然我老公也不需要另外一個女人來給她妻子無法給的，如果你需要的話，甚至是同性婚姻也一樣，那就代表你們的關係有問題。」她說，戒掉色情影片會帶來更親密的伴侶關係、更健康的身體形象，以及更健康的情感關係。

事實上，貝莉也不是唯一一個對婚姻有嚴格規定的人，先前就有一名摩門教徒得知未婚夫看過A片之後，就立刻取消了兩人的婚約。最知名的是前副總統潘斯（Mike Pence），他的夫人凱倫（Karen Pence）就曾在節目上表示，只要她不在場，潘斯就不會和其他女性一起用餐。

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