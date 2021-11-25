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印度神童「血月」預言又成真　這國爆奪命洪災！12月後小心5件事

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）認為中國疫情數據不夠透明，因此無法確定中國是否絕對安全。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲ 阿南德針對洪災的預言已經成真。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）接連預言成真，17日曾表示，明年4月前可能出現豪雨造成的洪水爆發，不久後印度南東部果真連日豪雨，造成數十人喪命。他指出，血月的影響可能持續數月，各國都須多加小心房市震盪、地緣政治動盪，經濟、家畜問題及洪水災情。

他17日上傳的預言中指出，19日「血月」帶來的影響可能持續2、3個月至1年以上，直到明年4月前都可能出現豪雨造成的洪水爆發。而印度南部近來遭遇極端降雨侵襲，在安得拉邦、卡納塔卡邦、坦米爾那都邦及喀拉拉邦引發洪水，造成生命、財產損失，截至23日已經奪走34條性命，且降雨預計還會持續至26日。

至此，阿南德此次預言的許多災殃已實現其中之一，他也針對血月的影響表示，12月以後有以下5件事要注意：

房市震盪

因月亮落在金牛座，而金牛座與土地有關，因此房地產市場首當其衝，近期短期震盪可能加劇，但不見得全是壞事，反而是重新思考投資的好機會。部分企業若能在這段期間拋開傳統思維，嘗試多角化經營，至少能夠安然度過難關，未來也會有收穫。

地緣政治

血月也將衝擊全球地緣政治，明年3月至4月間料將出現大量衝突狀況，包括中國、印度緊張升級，美中關係也勢必受到影響。

印度經濟

印度經濟近來因血月影響受創，但長期來看，對於經濟成長反而是好的跡象。

家禽畜生

血月發生在金牛座也會對牲畜造成影響，甚至危及動物健康，因此必須善待動物，避免施加傷害。

洪水爆發

明年4月前都可能出現豪雨引發的洪水爆發。

另一方面，阿南德先前命中的預言包括10月虛擬貨幣價格創新高，9月至11月間多國接連出現規模6以上強震、日本靜岡土石流、美國邁阿密樓塌等，針對新冠疫情發出的警訊更是多次成真，每每新預言一出，總是吸引大批國內外網友關注。

不過，他先前針對第三次世界大戰及今年2月經濟崩盤的預言都沒有發生。星座專家唐綺陽便公開指出，阿南德「非常危言聳聽」，呼籲民眾不要相信。若想確認他的預言是否精準，應親自觀看影片再判斷，而非聽信網路謠言。

►印度神童警告「紅月亮」降3大災殃　房市恐受挫！僅1國經濟有吉兆
►印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍
►印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險

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