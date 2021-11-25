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歐洲確診狂爆「一國接一國封鎖」　AZ執行長這樣說

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲英國阿斯特捷利康藥廠的執行長認為，歐洲疫情反彈與政府一開始拒打AZ疫苗有關。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐洲最近的新冠疫情再起，奧地利、斯洛伐克等國相繼祭出封鎖措施，但英吉利海峽彼岸的英國似乎尚未受到嚴重影響。英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長蘇博科（Pascal Soriot）23日接受BBC《今日》節目的採訪時，將英國與歐洲的疫情做比較，並暗示AZ疫苗在歐洲的使用率較低是歐洲目前病例激增的原因之一。

《衛報》和《政客》報導，蘇博科日前語出驚人地表示，歐洲的疫情之所以比英國來得嚴重，可能與歐洲國家拒打AZ疫苗有關，「我們需要更多的研究數據來證實這一點，但如果你仔細觀察英國的情況，就能發現很有趣的一點。雖然英國目前的感染人數也大幅增加，但與其他歐洲國家相比，它的住院率卻不是很高，這是因為英國在一開始就讓年長者施打AZ，但歐洲沒有這麼做」。

蘇博科聲稱，與輝瑞（BNT）和莫德納疫苗相比，AZ疫苗可以提供更持久的保護力，因為AZ疫苗能帶來更好的T細胞反應，尤其可以更好地刺激年長者的T細胞。T細胞在免疫反應中扮演著重要的角色，因為它能促使人體產生抗體的機能感知到病毒的威脅，並直接殺死受感染的細胞。

今年1月，德國以缺乏有效數據為由，率先拒絕讓65歲以上人群接種AZ疫苗。隨後，義大利、法國、波蘭和瑞典等國也迅速跟進，但大部分的國家後來都推翻了相關政策。不過，歐洲藥品管理局（EMA）不久後又證實，AZ疫苗與罕見血栓病例存在可能關聯後，甚至有人提出AZ疫苗僅適合年長者施打，導致和AZ疫苗相關的資訊十分混雜，因此許多歐洲人並不太願意接種AZ。

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