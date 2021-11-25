南韓教會「戳眼治療」淪疫情爆發中心　9成信徒沒打疫苗全鎮封鎖

▲南韓疫情隨著防疫政策鬆綁而升溫。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓疫情再起，繼24日單日確診突破4000人創下歷史新高後，今（25）通報3938例，為歷史第二高，光是首爾就佔3112例（79.4%）。路透形容，首爾南部天安市一個小型教會如今正處於疫情震央，且當地神職人員透過「戳眼」，治療驅除人們的世俗慾望。

在首爾南部天安市一處427人的小鎮中，出現至少241例與宗教團體有關的確診個案。現已知高達九成的信徒沒有接種新冠疫苗，且大多數的人在生活上都有密切接觸，且許多信徒年齡都在60歲以上。

當地市政官員坦言，在241例確診個案當中，只有17人有打疫苗，目前小鎮已處於封鎖狀態，「我認為是教會反政府信仰阻止信眾們去打疫苗。」不過，南韓中央防疫對策本部則說，無法準確判定這麼多人沒打疫苗的原因。

這間教會在1990年初期開始運作，隨著時間過去，規模也漸漸變大。邪教訊息資源智庫鄭允錫（Jung youn-seok，音譯）受訪時表示，教會並無正式登記註冊，但神職人員會進行某種戳眼治療，是種戳人雙眼驅除人們世俗慾望的手法，「這種行為極其危險」，且在南韓是被完全禁止的。

鄭允錫透露，這名神職人員的母親是有權有勢的大人物，早在1990年代就因為進行類似儀式被逐出基督教社區。針對相關說法，教會並未回應。

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