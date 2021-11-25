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一刀刺穿肝臟！日國三生「藏刀砍殺」別班同學原因曝：長期遭霸凌

▲教室（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲事發學校緊急取消25日的期末考試，並加強關懷全校學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一所市立國中24日上午發生國三男學生把菜刀帶到學校，在走廊刺死另一名同年級男同學的事件。嫌犯當場被老師制伏，而被害學生送醫搶救2小時後仍不治身亡。警方表示，殺人的男學生聲稱犯案動機是因為長期遭到死者霸凌，才會想要報復，不過警方與市教育委員會仍在調查其中經過。

根據《每日新聞》報導，14歲的死者伊藤柚輝在學校參加棒球社，個性開朗且極為受到同儕歡迎，就連鄰居們都稱讚他是個乖巧的孩子，看起來根本就不像會和同學發生爭執的人，怎知卻突然在學校遭遇不測。

根據《朝日新聞》報導，嫌犯先是上網購入菜刀，並在24日當天將菜刀攜帶至學校，在早自習時間到隔壁班把被害人叫到走廊，隨後便一刀刺向被害人的腹部，當場刺穿對方肝臟。死者滿身是血地走進教室後，老師嚇得隨即將其他學生安置在隔壁教室，同時打電話到教師辦公室請求協助叫救護車，並不斷對被害人進行心臟按摩，直到救護人員抵達現場。

校長與其餘老師抵達教室後，立即喝斥嫌犯放下刀子，並將其制伏。而警方趕往現場後也隨即以殺人未遂嫌疑將他逮捕，不過由於被害人在2小時後就因出血性休克搶救不治，全案也轉為殺人方向偵辦。據了解，事發學校全校約140名學生，其中三年級只有45人，而嫌犯與被害人則是分別屬於不同班級。

嫌犯雖然聲稱是遭到霸凌才會動手，不過由於當事人已經死亡，因此警方未來將會慎重地深入調查詳細犯案動機，與是否有霸凌事實。對此，死者的友人則直言，「這所學校學生不多，因此老師和學生的關係很緊密，如果真的發生霸凌事件，應該事前都會聽到風聲，怎麼會突然發生這種事。」

事件發生後，校方立即將3年級的所有學生安置在其他教室，並聯繫家長通知相關消息。受到學生砍殺事件影響，該校也緊急取消原定於25日舉行的考試，改為上課，並加強對其他學生的心理關懷。

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