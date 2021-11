北韓最新衛星圖曝！核反應堆排放蒸汽　寧邊核設施運轉中

▲外媒揭露,北韓的寧邊核設施有重啟的跡象。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

最新衛星圖像捕捉到北韓寧邊核設施(或稱寧邊原子力研究所)「5兆瓦反應堆」最近有水和蒸汽被排出的跡象,顯示該核反應堆可能正在運轉,以生產用於製造核彈的裂變材料「鈽」(Plutonium)。

韓聯社24日引述北韓分析媒體《北緯38度》報導,從最近的衛星圖像可見,北韓寧邊核設施「5兆瓦核反應堆」的發電設備有排放蒸汽的跡象,顯示至少有一台發電設備正在運轉。另外,延伸至九龍江的水管也不斷有水排出。

這項發現與國際原子能總署(IAEA)的監測結果一致,IAEA曾表示,北韓自8月啟動寧邊核設施後,核反應堆似乎一直在運行。IAEA還表示,北韓也正在國內其他地方進行鈾濃縮和採礦等核活動。

5兆瓦核反應堆每年可生產6公斤的鈽,這是一種用於製造核彈的裂變材料。今年1月,北韓領導人金正恩曾在勞動黨的第8次全國代表會中顯示了核武器開發的野心,因此重啟鈽生產對北韓非常必要,報導認為,5兆瓦核反應堆的活動「非常值得注意」。

