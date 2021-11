食人魚群起攻擊！至少20童遭咬傷　他腳被「啃出大洞」鮮血狂流

▲阿根廷一處河岸發生食人魚攻擊事件,至少有30多人遭到咬傷。(圖/翻攝自 El Litoral )



記者張方瑀/綜合報導

阿根廷一處河岸發生食人魚攻擊事件,至少有30多人遭到咬傷,其中包含20多名孩童,傷口遍佈在腳踝、腳趾和手部,其中一名13歲女童的腳趾直接被啃出一個大洞,幾乎斷指,畫面相當恐怖。

根據《每日郵報》報導,阿根廷聖塔菲(Santa Fe)省的巴拉那河畔(Parana River)一處非常受遊客歡迎的沙灘21日發生食人魚攻擊事件,至少有30人遭咬傷,其中包含20多名孩童,傷口遍佈在腳踝、腳趾和手部。從曝光的畫面可以看到,救護人員正在替傷者處理傷口,繃帶全被鮮血染紅,腳上還有食人魚啃咬後留下的大洞。

當地救生員工會代表貝拉迪爾(Sergio Berardi)表示,目前已證實有一名13歲女童腳趾直接被啃出一個大洞,還有一名7歲女童失去部分手指,「當救生員看到一兩個人被咬時,就要求民眾立刻上岸,但這地區的觀光客實在太多,通知的效率往往不夠高。」

