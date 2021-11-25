打完AZ變「鬼剃頭」！2個月髮量掉7成　長髮妹哭訴：還要打第3劑

記者陳宛貞／綜合外電報導

國內外接連傳出接種新冠疫苗後異常掉髮的事件，馬來西亞也有一名33歲女子，原先擁有一頭茂密的黑長髮，沒想到接種一劑AZ疫苗後開始脫髮，甚至出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿狀況，打完二劑後情況更加嚴重，二個月後髮量就掉了六七成，令她飽受創傷，更擔心還沒痊癒就必須打第三劑。

綜合《東方日報》、《中國報》報導，來自吉隆坡的33歲女性會計師24日透過友人召開記者會說明，她7月12日接種一劑AZ疫苗後開始大量脫髮，3周後頭頂出現斑禿，後來變成二個大洞，9月13日完成第二劑接種後狀況惡化，如今髮量只剩三四成，已經無法靠剩餘髮量來掩蓋斑禿。

她察覺自已大量落髮後四處求醫，前往政府診所二次、私人診所三次、政府專科醫院一次，卻沒有任何改善。醫師起初判斷是心理壓力造成，半個月後複診發現，她確實出現異常掉髮，便將她轉診至皮膚科，抽血結果顯示她的免疫系統並無異常，詳細報告卻得等上二個月。

醫師無法確定她掉髮的原因，不敢斷言這與疫苗有關，也沒有提供解決方案。她目前只拿到醫師開的類固醇及藥膏，求醫過程反而令她心靈遭受更大的創傷，擔心若沒有大眾關注，只能等著全禿，因此召開記者會，希望政府及衛生部門協助。雖然男友一直在身邊鼓勵，她內心仍十分焦慮，害怕路人異樣眼光，更擔心很快需要接種第三劑疫苗。

馬來西亞衛生部則表示，正透過國家藥品監管局關注此一副作用，並著手展開調查，也取得這名女子身分，以便後續追蹤。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast