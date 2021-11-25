歐洲再淪全球疫情震央！斯洛伐克急祭封鎖令　法、葡開打加強劑

▲歐洲新冠疫情捲土重來。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐洲新冠疫情再起，部分地區近來的新增病例重新攀上高峰，讓這片大陸再次淪為全球疫情震央。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）24日呼籲歐盟成員國，盡快為所有成年人接種新冠加強劑，以免疫情在今年12月和明年1月造成醫療系統的「極高負擔」，而斯洛伐克、奧地利等國也急忙推出封城令，避免疫情失控。

中歐國家在歐洲的第4波疫情中首當其衝，奧地利在本週宣布進入全面封鎖狀態，並成為第一個強制民眾接種疫苗的西方民主國家，點燃國人怒火。斯洛伐克24日的單日新增病例再創新高，迫使政府自25日開始頒布為期2週的全面封鎖，除了食品雜貨店和藥店外，所有餐廳和非必要商店將被關閉，出行僅限於購買必需品、工作、上學或就醫。

▲奧地利封城後，街頭人煙稀少。（圖／路透）

新增逾萬宗病例的匈牙利則不願意再次實施封鎖措施，因為政府擔心一再封城將摧毀經濟。捷克24日首次新增了超過2.5萬宗新冠病例，成為感染人數增幅最高的國家。該國政府打算效仿奧地利，強制60歲以上人群以及醫護人員接種疫苗。

荷蘭也在24日出現疫情爆發以來的單日最高新增病例數，在短短24小時內就記錄了超過2萬3700宗感染病例，因此政府將於26日推出新的防疫措施。俄羅斯的單日病歿數目前已越來越接近歷史新高，政府現在正極力搜捕在網路散播疫苗假消息的人群，並積極呼籲民眾盡快接種新冠疫苗。

▲法國宣布將為所有成年人接種新冠加強劑。（圖／路透）

法國24日宣布將為所有18歲以上的成年人施打新冠加強劑，實施更嚴格的口罩、社交距離等相關規定，並加強對未接種疫苗者的PCR篩檢，以遏制國內疫情蔓延。法國在24日新增了3萬2591宗病例，而目前的重症患者已將近1500人。

葡萄牙是全球疫苗接種率最高的的國家之一，但國內的新增病例也在24日衝到近4個月以來新高，還好數字仍遠低於西歐大多數國家，死亡人數也1月的最高水平還要低。葡萄牙政府宣布，該國將在1月底前為四分之一的人口接種新冠加強劑。

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