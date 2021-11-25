南韓前總統全斗煥靈堂前　「朴槿惠花籃」竟是假的！家屬緊急撤下

▲南韓前總統全斗煥23日在自宅身亡，青瓦台表示不會送去花籃或派人致哀，保外就醫中的前總統朴槿惠則已送去弔唁花籃。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓90歲的前總統全斗煥23日上午倒臥自家廁所病逝，由於他生前曾發動軍事政變，涉及暴力鎮壓光州518民主運動，成為南韓首位「不舉行國葬」的前總統，政界與商界反應普遍冷淡。入監服刑的前總統朴槿惠24日上午向其靈堂送去弔唁花籃，結果竟被爆出是「假花籃」，真的花籃是直到當天晚間8時許才送來。

▲服刑中的南韓前總統朴槿惠今年已第三度保外就醫。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》報導，南韓首位女總統朴槿惠因「閨蜜門」干政與貪污案而入獄服刑，22日今年第三度保外就醫，住進三星首爾醫院。隔天，前總統全斗煥突在家中病逝，青瓦台冷淡表示不會送上花禮，也不會派人前往致哀，更不會舉行國喪。然而，署名「前總統朴槿惠」的弔唁花籃24日上午10時32分左右被送達靈堂，與前聯合國秘書長潘基文送去的花籃一同擺放。

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報導指出，朴槿惠的律師柳榮夏同日下午1時50分接受媒體採訪時表示，前總統朴槿惠致上的弔唁花籃將於下午4時到5時間送抵，並不清楚早上是誰以朴槿惠的名義送出花籃。全斗煥的家屬這才知道，上午送來的根本是冒名贈送的「假花籃」，緊急將之撤除。

報導稱，傍晚時分，全斗煥靈前弔唁的人流稀少，變得非常安靜，只剩採訪記者與Youtuber仍守在靈堂前，就連遺孀李順子也於7時50分離開。最終，真的花籃於當晚8時33分被送抵靈堂，上頭僅署名「朴槿惠」並未特別提到前總統3個字。

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