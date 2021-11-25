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「喪屍鯊魚」血腥畫面慎入！下半身幾乎被啃食　肚破腸流仍繼續游

記者張寧倢／編譯

鯊魚生命力有多強？西班牙35歲科學家勒布拉托（Mario Lebrato）與其研究團隊拍下的罕見畫面顯示，一條鯊魚慘遭同類相食的可怕攻擊，腹部側邊已經被啃食到血肉模糊、內臟外露，但牠仍然繼續在水中不斷游走，奮力獵食，彷彿是「喪屍鯊魚」的科幻情節真實上演。

▲▼鯊魚被咬到下半身只剩一半，血肉模糊。（圖／翻攝自推特@nevadaknight67）

▲鯊魚被咬到下半身只剩一半，血肉模糊。（圖／翻攝自推特@nevadaknight67，下同）

根據《太陽報》報導，勒布拉托日前帶領著研究團隊到西班牙海岸，打算放生一尾黑邊鰭真鯊（Blacktip shark），沒想到，放生之後卻在水面下1到2公尺處拍攝到一群「鯊魚黑幫」集體圍攻這隻新來的鯊魚，發動攻擊的包含幾條目測重達300到400公斤的公牛鯊，造成黑邊鰭真鯊才剛被放生回歸海洋就已經被同類「吃掉一大半」。

▲▼鯊魚被咬到下半身只剩一半，血肉模糊。（圖／翻攝自推特@nevadaknight67）

▲鯊魚慘遇同類相食的攻擊，但儘管身受重傷，牠仍繼續奮力獵食。

攝影畫面可見，鯊魚的側腹已被咬破一個洞，骨骼與內臟外露，而且下半身的很大一部分也被啃食乾淨，儘管牠一邊游泳一邊流血，勒布拉托仍然親眼目睹鯊魚奮力地嘗試獵食與對抗敵者，20分鐘後才因傷勢過重而死亡。勒布拉托表示，鯊魚會吃鯊魚是眾所皆知的事，但拍攝到鯊魚受傷後仍奮力求生，卻是非常難得的紀錄。

部分科學家認為鯊魚攻擊同類的事件增加，是因為人類為了不被攻擊而設下的魚網和帶餌的鈎線讓鯊魚受困。澳洲海洋科學研究所教授米坎（Mark Meekan）說，鯊魚一旦被鈎住就會發出求救訊號，導致牠們成為「飢餓鯊魚」的目標，這不僅是一隻兇猛的鯊魚攻擊其他同類，甚至可以擴及同一種類的鯊魚對不同種的鯊魚發動攻擊。

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