20歲男「飆車傾斜甩尾」炫技　下秒翻車...頭壓地摩擦慘死

Kerman, Iran

A very bad drift.

Oh pitain

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圖文／CTWANT

伊朗大城克爾曼市（Kerman）本月（11月）19日下午發生一起恐怖事故，1名20歲青年與一眾年輕人在一處廣場飆車甩尾，過程中卻不小心發生意外，導致男子遭翻覆的車身壓地摩擦並拖行數公尺，當場身亡。

根據《Eghtesad Online》報導，事發當日有一群年輕人齊聚在當地一座清真寺前的廣場飆車。透過影片可看到，該處廣場上停著多輛白色轎車，地上還有許多黑色的煞車痕跡，大批年輕人看是圍繞在廣場四周觀看這場華麗的飆車炫技活動。

▲男子副駕爬窗炫技，下秒翻車遭壓。（圖／翻攝自charly35400 Twitter）

此時，畫面中出現一輛白色轎車，車上駕駛挑戰以傾斜的車身過彎甩尾，坐在副駕駛座的男子更疑似已玩嗨，不但整個上半身爬出窗外，還將一條腿跨出車外，行徑相當瘋狂。沒想到，意外就在此刻發生。只見轎車在過彎時，疑似因重心偏移導致整輛車翻覆，幾乎把半個身體伸出車外的男子更因此立即被車輛重壓在地，拖行數公尺，隨後便一動也不動，嚇壞在場眾人趕忙報警。

據報導，救護人員趕抵現場時，發現該名遭車輛重壓的男子肋骨與背部骨折且大量出血，已明顯無生命跡象，經送醫搶救後宣告不治。

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