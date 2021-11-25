　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩天輪「忘關車廂門」繞一整圈！驚險12分鐘　富士急樂園再出包

▲▼富士急樂園摩天輪。（圖／富士急ハイランド）

▲富士急樂園內的摩天輪高約50公尺。（圖／富士急ハイランド）

記者王佩翊／編譯

日本山梨縣的富士急樂園24日再度傳出意外，園內高度約50公尺的摩天輪竟然在車廂門未關的情況下，繞了一整圈，時間長達12分鐘，甚至直到該車廂重新落地前，工作人員都沒有發現失誤。所幸車上的2名女性乘客都沒有受傷。據悉，該摩天輪並沒有設置任何關閉車廂門的警示裝置。

根據《朝日新聞》報導，知名遊樂園富士急樂園的大型摩天輪24日上午10時左右，在2名遊客搭乘的狀態下，未將車廂門關閉，導致整個車廂就在車門敞開的危險情況下，繞行一周。當時車廂內坐的是2名年僅10多歲的乘客，兩人事後表示，原本以為門會自動關上，但是沒想到就這樣坐完一整圈，並度過了驚險的「12分鐘」。

富士急樂園表示，該遊樂設施一共配置了3名工作人員，但3人都忘記要將車廂門關上，且都沒有發現該車廂在車門未關閉的情況下就出發了。據了解，富士急樂園的摩天輪並沒有設置關閉車廂門的自動警報系統。而該摩天輪高約50公尺，因此十分危險。

待該車廂返回地面後，工作人員全都嚇了一大跳，隨即通報園方。富士急樂園24日緊急召開記者會並對外道歉，當天同時也暫停營運包含摩天輪在內的7個遊樂設施，並強調未來會加強員工訓練，要求更仔細地實施安全檢查。

事實上，富士急樂園8月才爆出，園內的雲霄飛車「Do-Dodonpa」在8個月內一共造成13名遊客骨折。Do-Dodonpa號稱能在出發後的1.56秒內加速至時速180公里，但刺激的同時卻也傳出有多名乘客搭乘後受傷。消息曝光後，富士急樂園也緊急停止營運該遊樂設施。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
裸女復活走出停屍間！全場嚇瘋逃命
撞擊瞬間曝！桃園3車撞一團「2死4傷」
LIVE／ET午間新聞：高雄「朴敘俊」私刑虐同學　無影腿踹肚
長髮妹數學課脫了！「雪乳大放送」影片瘋傳
快訊／基隆施工挖破管線！瓦斯外洩警戒
劈腿采子消失3個月　何孟遠暴瘦照曝光！
Joeman賠賣小牛！網問「超跑多難養」　老司機解答了
韋汝替遠航CEO生子沒名分「進帳1800萬」！秘密禁令曝
新北打疫苗出大包！千人到場發現沒設點
大台北3區迎雨！下波「急凍14°C」時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打完AZ變「鬼剃頭」！2個月髮量掉7成　長髮妹哭訴：還要打第3劑

裸身女大體突睜眼！復活起身走出停屍間　全場嚇瘋逃命

從小奶狗養大！2犬突然和鄰居犬起衝突　發獸性活活咬死女主人

宏都拉斯有望選出首位女總統　是否「與台斷交」成中美外交關鍵

「喪屍鯊魚」血腥畫面慎入！下半身幾乎被啃食　肚破腸流仍繼續游

歐洲再淪全球疫情震央！斯洛伐克急祭封鎖令　法、葡開打加強劑

摩天輪「忘關車廂門」繞一整圈！驚險12分鐘　富士急樂園再出包

新變種B.1.1.529入侵亞洲　攜帶大量「可怕突變」威力恐更勝Delta

正妹把男友名「刺嘴唇內示愛」痛爆　1周後男友要她滾：我睡了別人

美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

打完AZ變「鬼剃頭」！2個月髮量掉7成　長髮妹哭訴：還要打第3劑

裸身女大體突睜眼！復活起身走出停屍間　全場嚇瘋逃命

從小奶狗養大！2犬突然和鄰居犬起衝突　發獸性活活咬死女主人

宏都拉斯有望選出首位女總統　是否「與台斷交」成中美外交關鍵

「喪屍鯊魚」血腥畫面慎入！下半身幾乎被啃食　肚破腸流仍繼續游

歐洲再淪全球疫情震央！斯洛伐克急祭封鎖令　法、葡開打加強劑

摩天輪「忘關車廂門」繞一整圈！驚險12分鐘　富士急樂園再出包

新變種B.1.1.529入侵亞洲　攜帶大量「可怕突變」威力恐更勝Delta

正妹把男友名「刺嘴唇內示愛」痛爆　1周後男友要她滾：我睡了別人

美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

米克斯「額頭變停機坪」氣噗噗吃肉乾　媽鋪爆笑原因：他們像姊弟

110年地方特考增列需用名額403名　考試院會拍板通過

惡劣！活剁貓尾自拍留影　光頭男辯：全聽女網友指示

中信盃黑豹旗／麥寮3比2勝陽明　挺進4強寫隊史最佳

「星光部隊」佔地30年　新竹3千地主跨國向新加坡討110億使用費

《茶金》錯置歷史　檔案澄清國民政府「黃金建台」神話

收台積電面試邀約！他找無職缺資訊「該去嗎」　網見關鍵字喊：保重

「一條發亮黑肉」詭異重壓熟睡男友　媽看傻：撿了小三回家

「國家太空中心設置條例」拍板　整合資源提升太空研發能力

年薪隨便破百萬！「不是台積電」網曝1職業超狂　過來人卻不想做了

國際熱門新聞

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

新變種B.1.1.529現蹤3國　專家示警

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

夜釣靈異禁地　鬼魅白影躲樹後合照

他當鱷魚是塑膠！爽玩自拍慘遭狠咬爆血

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

河邊好多蜥蜴　12歲童探頭驚見女屍

即／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理　

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

塔利班執政百日　阿富汗逾257家媒體停業

全球防疫韌性「年度排名」挪威奪榜首　 台灣最新名次曝

WHO：疫苗讓Delta傳播降40%　人們產生出虛假安全感

北韓女大生遭逼賣淫　金正恩超心疼！怒處決6主謀

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

更多熱門

相關新聞

美增列10多家陸企入貿易黑名單

美增列10多家陸企入貿易黑名單

美國24日以「為中國軍方獲取技術、對美國構成國安及外交風險」為由，將27個中國、日本、巴基斯坦和新加坡的實體及個人列入貿易黑名單。新增的企業遍及量子運算、半導體和航空航天行業，其中有至少12家來自中國，還有一個俄羅斯實體被列入「軍事最終用戶」（MEU）。

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒

南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒

虎斑貓找奴才陪睡　抬頭撒嬌賣萌

虎斑貓找奴才陪睡　抬頭撒嬌賣萌

暖氣房出現虎皮捲蛋糕　小虎斑睡姿萌翻網

暖氣房出現虎皮捲蛋糕　小虎斑睡姿萌翻網

關鍵字：

日韓要聞富士急樂園摩天輪

讀者迴響

熱門新聞

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

惹不起「天生易怒」星座Top 3

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

人妻要外送員額外服務　他無奈「說不出口」

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面