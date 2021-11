「飆車甩尾」20歲男爬出窗狂炫　下一秒翻車…頭壓地摩擦悲劇了

▲「飆車甩尾」副駕爬出窗狂炫,下一秒翻車遭壓地摩擦。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

伊朗大城克爾曼(Kerman)日前發生一起死亡事故,一群年輕人在當地一座清真寺前廣場飆車,有駕駛在甩尾炫技時意外翻車,而副駕駛座的乘客恰巧爬出窗外,因此車輛翻覆時,人瞬間被重壓在地並拖行拖行數公尺,當場死亡。

根據Eghtesad news報導,事件發生在伊朗克爾曼市,一群年輕人在當地清真寺前廣場飆車,地板上也可以看見許多煞車痕,民眾則在周遭圍成一圈,觀看一輛白色轎車炫技,不料下一秒就發生意外。

影片中可以看見,駕駛正在高速甩尾過彎,副駕駛座的乘客卻幾乎爬出窗外,只剩左手左腳還在車內,下一秒白色轎車翻覆時,乘客瞬間被壓在地板上並拖行數公尺,周遭民眾見狀不斷驚恐大喊,也有人衝上前查看並打電話求救。

報導指出,救護人員趕到現場時,該名20歲男子有肋骨、背部骨折,加上嚴重出血,已經沒有了生命跡象,送醫搶救後仍宣告不治。

