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13歲小妹淪「150人洩慾工具」　淫窟驚見小學生！恐怖性虐細節曝

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲英國一名少女爆料，她13歲那年開始成為性交易集團受害者。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳美依／編譯

英國赫爾5名年輕女性向《天空新聞》爆料，她們是當地性交易集團的受害者，如果不乖乖前往一間公寓，接受多名男性性侵，就會遭虐打甚至威脅殺害；但即使交給警方大量證據，卻仍無法將嫌犯繩之以法。19歲的莎拉（化名）宣稱，「在3年期間，我大約被150名男性性侵，有時每天都有10、11個男人想要性侵我」，受害者甚至還有小學女童。

莎拉表示，她13歲時遭一名男子首次性侵，之後被對方帶到一棟公寓裡，介紹給另一人，並且換取金錢，「他顯然覺得我是一個夠優秀的人選，可以進入下一階段」，之後才發現那就是一場性交易。

莎拉被性侵時，身高僅4呎6吋（137公分），穿著米老鼠T恤及緊身褲，「我有一頭金髮，但沒有胸部也還沒發育。我看起來很年輕，而這就是他們喜歡的，越年輕越好。」她宣稱，公寓裡甚至還有小學生，「我永遠不會忘記在那裡看見的女孩，身穿小學制服，大概只有8、9歲。她和比自己稍長的姊姊在一起。我記得聽見她在臥室裡尖叫。」

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲受害者們提出大量證據，最後卻仍未能起訴歹徒。（圖／取自免費圖庫123RF）

受害者們表示，如果沒有按時回到公寓裡接受性虐，就被威脅被手銬、錘子或電擊棒威脅，甚至遭燒死或活埋。莎拉說，嫌犯有時甚至會拍攝女孩被性侵的過程，「他們給我看過。其中一部影片的標題是『英國女孩被迫性交』，我對他們而言只是獲利工具。」

受害者們向警方提供大量證據，包括遭威脅虐殺的對話截圖、被毆打後的瘀傷照片，甚至一張人物關係圖，指認出公寓裡11名關鍵角色，包括2名皮條客、買家、常客以及幫派成員。雖然警方發起了「神射手行動」（Operation Marksman），歷經2年調查後卻宣告結束，他們的理由是，已經窮盡所有調查線索，卻仍無法蒐集足夠證據。

《天空新聞》持續查證，並將多達1000頁的證據交給英國兒童剝削案專家、前首席警察官甘伯爾（Jim Gamble）。甘伯爾認為，這些行為肯定觸犯了刑事犯罪，而且這群人還對受害者實施強迫控制，「加害者對他們控制年輕女孩的能力非常有自信，甚至沒有試圖隱藏或掩蓋」。他也對警方的說法感到詫異，「你們確實擁有大量證據。」

負責本案的亨伯賽德（Humberside）警方表示，儘管他們逮捕34名嫌犯，搜查150台設備，卻找不到有力的支持證據或相關來源，因此未能達到訴諸法庭的門檻。

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