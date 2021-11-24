罕見！南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒　24週孕婦染疫後死產

▲ 南韓疫情告急，首爾趕工加蓋方艙醫院。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓新冠疫情告急之際，首爾出現首起胎兒感染新冠病毒後死亡的案例。一名確診新冠病毒的孕婦提早分娩，生下死胎，未料胎兒身上竟也驗出病毒，但胎兒死因與病毒關聯仍有待調查。

綜合韓媒報導，南韓疾病管理廳24日在中央防疫對策本部暨新冠肺炎預防接種對應推動小組例行記者會上說明，首爾一名未接種疫苗的孕婦18日確診染疫，當時是懷孕第24周，22日早產生下死胎，隨後死胎病毒檢測結果也呈陽性。

至於胎兒死產是否受到病毒影響，防疫對策本部疫調組長朴英俊（박영준，音譯）說明，尚無法確認胎兒是經產婦體液等造成的污染還是垂直傳染而感染，目前只知道這名死產的胎兒驗出陽性，要釐清死亡與病毒關聯並不容易。由於這起案例相當罕見，須綜合文件及專家意見才能判斷。

南韓24日上午通報新增4116例確診，35例死亡，但考量到該名胎兒在出生登記以前便已死亡，將其從確診數中剔除，也不計入0至9歲病歿人數，因此修正數據為4115例確診，34例死亡。

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