　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摩根大通CEO：我們會比中國共產黨活更久　警告台灣可能變成越南

▲▼美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／路透）

▲美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在華爾街以敢言著稱，他23日表示，摩根大通和中國共產黨都在慶祝成立100周年，「但我敢打賭，我們能存活得更久。」同時也提到了台灣的議題，他周圍沒有人認為台灣會出事，若是中國強勢干預台灣的話，下場可能會和越南一樣。

根據《路透社》、《彭博社》報導，戴蒙23日在「波士頓學院首席執行長俱樂部」（Boston College Chief Executives Club）的一場小組座談中提到，中國共產黨今年正在慶祝成立100周年，而摩根大通也是，「但我敢打賭，我們能夠存活得更久。」戴蒙接著說，如果他現在在中國的話，就不能開黨的玩笑，又補充提到，反正中國官員無論如何都可能正在聽他在波士頓的發言。

戴蒙接著討論到了台灣的問題，他表示身邊沒有任何人覺得台灣會出問題，但現在兩岸的局勢確實非常緊張，中國對台灣的干預「可能會成為他們的越南」。戴蒙甚至用「屍袋」來形容衝突可能造成的大量傷亡，「我認為中國人這麼做的話會感到很痛苦，但他們都是非常聰明的人，希望這不會成為一個問題。」

戴蒙也為摩根大通在中國的事業進行辯護，他認為，不該在遇到不喜歡某個國家的政策時，就不在該國做生意，就像他們在俄羅斯、巴基斯坦和埃及都有業務一樣，「但我們需要領導，我希望拜登政府能夠提供這些。」

摩根大通自1921年開始在中國營運，在中國許多城市都有分支機構，包含北京、上海深圳和廣州，它也在2019年底獲准成立一間持有多數股權的合資證券公司。摩根大通在今年8月獲得中國監管部門批准，成為中國第一間完全擁有證券經紀公司的外國企業，其在中國的業務包含資產管理和期貨業務。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
北車借錢哥慘了！阿嬤死了N次　20人排隊告他
郭婷筠減重20kg「背部全裸」　超辣婚紗照曝光
好市多黑五限定　「第4彈」下殺品來了！
林志玲提告陸綜！　成功討回1700萬元
少女喊「我才15歲 …」　色男繼續嘿咻還塞避孕藥
女主播1句「iHerb背後大老闆來自中國」被轟慘　緊急刪文
真子才剛嫁！日本「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室根本管不動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

非洲公園收到1億美元捐贈　網憂：將入政府口袋

罕見！南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒　24週孕婦染疫後死產

9歲童突然喊「我想上天堂」　幾天後「預言成真」離奇溺斃泳池

佛奇：美國「完整接種」定義將包含第3劑　絕大多數人都要補打

摩根大通CEO：我們會比中國共產黨活更久　警告台灣可能變成越南

頭頂「髮捲」當移動沙龍　韓妞：瀏海不完美就像裸體

真子才剛嫁！日本「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室根本管不動

巨乳妹把男友名字「刺在唇內」為愛痛爆　1周後發現他偷吃女同事

三星赴德州設晶圓廠「考量地緣政治因素」　若選大陸附近風險增加

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

非洲公園收到1億美元捐贈　網憂：將入政府口袋

罕見！南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒　24週孕婦染疫後死產

9歲童突然喊「我想上天堂」　幾天後「預言成真」離奇溺斃泳池

佛奇：美國「完整接種」定義將包含第3劑　絕大多數人都要補打

摩根大通CEO：我們會比中國共產黨活更久　警告台灣可能變成越南

頭頂「髮捲」當移動沙龍　韓妞：瀏海不完美就像裸體

真子才剛嫁！日本「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室根本管不動

巨乳妹把男友名字「刺在唇內」為愛痛爆　1周後發現他偷吃女同事

三星赴德州設晶圓廠「考量地緣政治因素」　若選大陸附近風險增加

嘉明湖、天池山莊6大山屋後天起取消降載　住宿量能全恢復

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

24歲網紅被丈夫殺害　抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

嗆黃士修「放水心態」！重啟核四辯論會登場　反方：核電廠不是大賣場

4種疫苗都有！北市明開放18醫院「預約門診」　10醫院可「現場掛號」

紙風車屏東戲劇藝術中心成立 全台第一個南部訓練基地

道歉還遭強押下跪暴打！男大生想起來了　剃光頭休學養傷天天生氣

AirPods Pro爆裂聲、主動降噪異常！　蘋果幫你免費修

成大醫學院大規模消防演練　模擬地震災情緊急搶救逼真

謝霆鋒84歲父同尬蝴蝶刀！與兒爭影帝「連拍288小時」不喊累

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

小兄妹吃完泡麵　相隔1小時死亡

人類首次　NASA發射飛行器撞擊小行星　

北韓女大生遭逼賣淫　金正恩超心疼！怒處決6主謀

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

荷蘭總理飆罵「反防疫」示威：一群白痴

北韓女兵遭「猛踹辱罵」影片曝！淪長官洩慾玩具

美國務院公布　台灣受邀白宮民主峰會

他尿「尖角石頭」爆痛　過來人曝：像尿碎玻璃

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

全斗煥政變還血腥鎮壓　南韓首度「不國葬」前總統

格鬥家嗆對手「滾回中國」原因曝光

沖進馬桶5大怪東西　網曝「這個」真的沖過

日研究：Delta病毒變異到自我毀滅

逼兒童口交非嚴重性侵？印度法院判決引眾怒

更多熱門

相關新聞

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

總統蔡英文10月證實有美軍在台協訓，CNN當時指出，在台美軍人數從2018年的10人增至今年初的32人。美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日披露最新數據指出，拜登政府過去幾個月來向台灣增派美軍，使得士兵人數來到近40人，以保護美國實質使館，並協助我軍訓練。

人類首次　NASA發射飛行器撞擊小行星　

人類首次　NASA發射飛行器撞擊小行星　

勝選後與台斷交？宏都拉斯候選人尚未決定

勝選後與台斷交？宏都拉斯候選人尚未決定

跟進美國！日韓宣布「釋放國家儲備石油」

跟進美國！日韓宣布「釋放國家儲備石油」

美民主峰會邀台灣拒大陸 國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

美民主峰會邀台灣拒大陸 國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

關鍵字：

摩根大通JPMorgan ChaseJamie Dimon台灣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

更多

最夯影音

更多
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面