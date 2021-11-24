　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

倫敦連10年獲頒最強城市　東京辦奧運居第三

▲▼英國倫敦。（圖／達志）

▲倫敦連續10年成為全球指數最高的城市。（示意圖／達志）

實習記者徐敬璇／綜合報導

日本森紀念基金會城市戰略研究所（Institute for Urban Strategies, Mori Memorial Foundation）24日公佈了2021年全球實力城市指數（GPCI 2021），倫敦從48個評比城市中脫穎而出，蟬聯10年冠軍，至於前5名的排名則沒有變動，依序為紐約、東京、巴黎與新加坡。

研究顯示，雖然倫敦連續10年保持第一，但受到疫情影響，今年的得分明顯變少，國際運輸網路實力、交通和市場準入都急遽下降，不過住宅與環境區域的排名都有提升，具有均衡各項領域的優勢。

位居第二的紐約，今年的「城市空間清潔度」得分增加，相較去年「工作環境」指數有下降的趨勢，雖然優勢與弱勢領域間的差距正在擴大，但在經濟和研發的領域仍有著不可動搖的地位。

從去年開始，東京的總分明顯提高，緊追前兩名的腳步，透過改善工作的靈活度，住宅領域成功提高至第9位，文化交流領域也因舉辦奧運，提高了「傳播力」的分數，獲得第三名的佳績。

全球實力城市指數針對經濟、研發、文化交流、居住、環境、交通等6個領域，用70項指標對全球48個主要城市進行「綜合實力」評估與排名，以詳細了解各個城市的優勢、劣勢與挑戰，今年的第6名到第10名依序為阿姆斯特丹、柏林、首爾、馬德里與上海。
 

 
ET快訊
快訊／桃園老闆怒毆前員工！他「頭破滿臉血」蹲超商外
麥當勞祭優惠！他鎖定「這1餐點」：要狂吃1個月
店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英媽媽」後悔信：保護孩子好難
女星上健身房「更衣室鎖頭被撬開」　怒譙：王八蛋！
「死亡彎道」又出事！男大生騎車撞路樹　口鼻出血傷重不治
15天才大一次便！30歲女「腸子癱在那不動」　醫嘆：只能切掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「梅克爾時代」終結倒數　德國即將發布誕生新總理協議

倫敦連10年獲頒最強城市　東京辦奧運居第三

阿根廷夜釣靈異禁地　「鬼魅白影」躲樹後與2人合照

13歲小妹淪「150人洩慾工具」　淫窟驚見小學生！恐怖性虐細節曝

少年雙頰消瘦「永遠吃不胖」竟是罹患罕病　機率僅6億分之1

瑞典史上首位「女總理」誕生！　選前最後一刻獲關鍵支持

全球124歲最長壽人瑞過世　菲國100萬披索補助慢半拍

淫魔富商獄中尋短新證據！　生前文件曝：我是懦夫不敢自殺

冤獄43年！美國62歲男無罪獲釋　竟因1理由無法獲賠

非洲公園收到1億美元捐贈　網憂：將入政府口袋

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

「梅克爾時代」終結倒數　德國即將發布誕生新總理協議

倫敦連10年獲頒最強城市　東京辦奧運居第三

阿根廷夜釣靈異禁地　「鬼魅白影」躲樹後與2人合照

13歲小妹淪「150人洩慾工具」　淫窟驚見小學生！恐怖性虐細節曝

少年雙頰消瘦「永遠吃不胖」竟是罹患罕病　機率僅6億分之1

瑞典史上首位「女總理」誕生！　選前最後一刻獲關鍵支持

全球124歲最長壽人瑞過世　菲國100萬披索補助慢半拍

淫魔富商獄中尋短新證據！　生前文件曝：我是懦夫不敢自殺

冤獄43年！美國62歲男無罪獲釋　竟因1理由無法獲賠

非洲公園收到1億美元捐贈　網憂：將入政府口袋

快訊／桃園老闆怒毆前員工！他「頭破滿臉血」蹲超商外

唐肇廷追球跌倒被揹下場　餅總：非常不妙的傷

羅志祥才復出就爆抄襲！　「連rap都像」新歌激似美國嘻哈曲

她誤聽長輩建議「抽菸通鼻」！慘罹肺腺癌　醫揭4危險群：X光難揪病

古林睿煬身體沒有百分百　餅總捨棄帶進總冠軍戰

陶晶瑩友美國街頭巧遇BTS！曬現場畫面「尖叫聲震破耳膜」網湧入朝聖

加速疾病診斷！台大研發AI判讀骨髓抹片系統　獲衛福部、歐盟認證

城市中的「小清新」！民生社區林蔭大道受青睞　換屋族指名度高

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

「梅克爾時代」終結倒數　德國即將發布誕生新總理協議

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

小兄妹吃完泡麵　相隔1小時死亡

人類首次　NASA發射飛行器撞擊小行星　

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

北韓女大生遭逼賣淫　金正恩超心疼！怒處決6主謀

北韓女兵遭「猛踹辱罵」影片曝！淪長官洩慾玩具

荷蘭總理飆罵「反防疫」示威：一群白痴

美國務院公布　台灣受邀白宮民主峰會

他尿「尖角石頭」爆痛　過來人曝：像尿碎玻璃

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

沖進馬桶5大怪東西　網曝「這個」真的沖過

南韓確診創新高　總理坦言：首都圈疫情緊急

格鬥家嗆對手「滾回中國」原因曝光

全斗煥政變還血腥鎮壓　南韓首度「不國葬」前總統

更多熱門

關鍵字：

GPCI全球實力城市指數

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面