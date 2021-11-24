倫敦連10年獲頒最強城市　東京辦奧運居第三

▲倫敦連續10年成為全球指數最高的城市。（示意圖／達志）

實習記者徐敬璇／綜合報導

日本森紀念基金會城市戰略研究所（Institute for Urban Strategies, Mori Memorial Foundation）24日公佈了2021年全球實力城市指數（GPCI 2021），倫敦從48個評比城市中脫穎而出，蟬聯10年冠軍，至於前5名的排名則沒有變動，依序為紐約、東京、巴黎與新加坡。

研究顯示，雖然倫敦連續10年保持第一，但受到疫情影響，今年的得分明顯變少，國際運輸網路實力、交通和市場準入都急遽下降，不過住宅與環境區域的排名都有提升，具有均衡各項領域的優勢。

位居第二的紐約，今年的「城市空間清潔度」得分增加，相較去年「工作環境」指數有下降的趨勢，雖然優勢與弱勢領域間的差距正在擴大，但在經濟和研發的領域仍有著不可動搖的地位。

從去年開始，東京的總分明顯提高，緊追前兩名的腳步，透過改善工作的靈活度，住宅領域成功提高至第9位，文化交流領域也因舉辦奧運，提高了「傳播力」的分數，獲得第三名的佳績。

全球實力城市指數針對經濟、研發、文化交流、居住、環境、交通等6個領域，用70項指標對全球48個主要城市進行「綜合實力」評估與排名，以詳細了解各個城市的優勢、劣勢與挑戰，今年的第6名到第10名依序為阿姆斯特丹、柏林、首爾、馬德里與上海。

