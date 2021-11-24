真子才剛嫁！日本「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室根本管不動

▲據悉，日本承子女王有穩定交往的男友，近期可能就會結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的長女小室真子因為硬要下嫁小室圭，引發輿論熱議，也讓日本民眾再度關注皇室成員的一舉一動。不過事實上，日本還有一位女性皇族從小就叛逆，讓宮內廳和隨扈們都超頭痛。從小就曾惹出多起爭議的35歲高圓宮承子女王11月中旬更被周刊目擊到，在六本木鬧區狂歡到半夜2時才回家。

這位曾被稱為日本「最辣公主」的承子女王是高圓宮家的長女，而她的2個妹妹千家典子與守谷絢子都分別在2014年、2018年結婚，脫離皇籍。承子女王個性活潑開朗又具社交性，因此經常與傳統的日本皇室發生衝突。而她在英國愛丁堡大學留學時，遠離皇室的掌控，更是爆出多起失控事件。

▲小室真子（左）、承子女王（右）。（圖／達志影像／美聯社）



根據POSTSEVEN報導，承子女王2007年還在英國留學時，就曾經在自己社交軟體上面大呼想要刺青，還自爆去制服趴狂歡到凌晨4時才回家，引發軒然大波。據悉，承子女王絲毫不在意自己皇室身分，經常參加聯誼活動或是喝酒的聚會，還會主動跟別人分享感情生活。

承子女王的自由奔放卻也讓宮內廳與身旁侍衛苦不堪言，她學生時期還曾經在沒有告知護衛的情況下，獨自一人搭乘電車到成田機場替朋友接機，讓當時的護衛陷入一片混亂。承子女王成年後也曾數度偷偷甩掉護衛，和男友約會吃飯。

根據週刊報導，承子女王11月中旬被目睹狂歡到深夜2時，出現在六本木街頭，隨後護衛則是驚慌地從後方追上。

▲愛子公主將於12月1日年滿20歲。（圖／宮內廳）



日本目前尚未結婚的成年女性皇族有35歲的高圓宮承子女王、26歲的秋篠宮佳子公主、39歲的三笠宮彬子公主、38歲三笠宮瑤子公主。而愛子公主則將在12月1日成年。

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