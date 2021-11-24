三星赴德州設晶圓廠「考量地緣政治因素」　若選大陸附近風險增加

▲外媒指出，美中競爭激烈，三星若設廠大陸，風險相對大增。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

台積電的最強勁敵三星也將赴美設廠，據外媒報導，三星將砸170億美元（約台幣4700億元）在德州泰勒市 （Tyler）蓋晶圓廠，主攻3奈米製程。另有分析指出，三星將廠址選在美國，主要考量因素為地緣政治局勢，因為美中的戰場下，「在大陸附近蓋先進晶圓廠，風險相對大增」。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室昨日發布新聞稿表示，三星將花170億美元在泰勒市打造新半導體廠，將是德州史上金額最大的外資投資，可望創造超過2000個工作機會。工廠預計在2024下半年開始量產，主要生產智能產品的高端芯片，用於行動裝置、5G、高效能運算（High Performance Computing，HPC）和人工智慧（AI）等。

據知情人透露，除了泰勒市，三星也曾考慮亞利桑那州、紐約州或佛羅里達州，還有已經有一間廠的德克薩斯州奧斯汀市（Austin），但最後仍選擇德州的泰勒，主要因為當地政府提供優惠措施，像是前10年減免超過90%稅款，之後逐年減少，另外也有補貼水電費。

根據半導體產業協會估計，全球半導體產能去年只有12%在美國，遠低於1990年的37%，使拜登政府積極拉攏業者來設廠，避免日後亞洲國家主導市場，威脅到美國利益。

華爾街日報報導，根據市場研究機構TrendForce的第二季度數據顯示，台積電在整個市場中占了53%成為龍頭，三星也以17%緊追在後，但美中的競爭越來越激烈，對兩家公司而言，在大陸附近設廠，風險都相對大增。