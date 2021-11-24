日本國三生「帶菜刀」去學校！一刀命中腹部　砍死隔壁班男同學

▲警方與市教育委員會仍在調查兩人之間過往是否有過紛爭。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣彌富市一間中學24日上午發生學生持菜刀攻擊同學的事件，被害學生送醫搶救2個多小時後仍不幸死亡。警方到場後隨即以殺人未遂嫌疑將14歲男學生逮捕，由於被害人死亡，全案將轉為殺人方向調查。目前尚無法確定犯案動機，不過嫌犯已經坦承犯行。

根據《日本放送協會》報導，愛知縣彌富市立中學24日上午8時10分向警方報案稱，「學生們發生爭執，過程中有學生的腹部被刀具捅傷。」警方接獲通報後隨即趕往現場，並將受傷的14歲國三男學生送往醫院治療，然而經過2個小時的搶救，被害男同學仍在上午10時35分左右，確認死亡，死因為出血性休克。

根據警方調查，現年14歲的男學生伊藤柚輝遭到同年級的另一名14歲男學生以菜刀刺中腹部。事發後，砍人的男學生隨即被學校老師制伏，警方到場後則立即依殺人未遂嫌疑將其逮捕。不過由於被害人送院搶救後仍不治，全案轉定調為殺人，警方也將依殺人方向持續深入調查。

警方表示，被害學生與嫌犯現在雖然不在同個班級，但是直到去年為止都還是同班同學，現在還無法確定兩人發生爭執的原因與犯案動機，不過警方將持續深入調查，以釐清案情以及為何嫌犯會持菜刀到校。刺殺同學的14歲男學生被逮後則是立即坦承犯行。

彌富市教育委員會稍早緊急召開記者會並表示，已經針對這起案件成立第三者委員會，以協助調查詳細原因，並釐清兩人之間曾經發生過的糾紛。

事件發生後，校方立即將3年級的所有學生安置在其他教室，並聯繫家長通知相關消息。受到學生砍殺事件影響，該校也緊急取消原定於25日舉行的考試，改為上課，並加強對其他學生的心理關懷。

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