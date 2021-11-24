淫魔富商獄中尋短新證據！　生前文件曝：我是懦夫不敢自殺

▲美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在獄中自殺身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在獄中自殺身亡，但關於他的死仍舊疑雲重重，更是有許多「被自殺」的陰謀論不斷傳出。根據《紐約時報》取得的2000多頁未曝光的文件和監獄紀錄顯示，艾普斯坦生前曾向心理師表示，活著非常有趣，「我沒有自殺念頭，也永遠不會有。」

《紐約時報》透過《資訊自由法》（FOIA）取得聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）共2000多頁未曝光的監獄紀錄和相關文件，裡面詳細描述了艾普斯坦在紐約大都會矯正中心（Metropolitan Correctional Center）最後幾天的生活，值得關注的是艾普斯坦在2019年8月8日自殺前數個月，他就曾和心理師說，他並沒有自殺的念頭。

文件顯示，心理師在7月9日的自殺風險評估筆記中寫道，「艾普斯坦堅決否認有任何自殺的意圖或計畫。」艾普斯坦曾告訴她，活著是件非常有趣的事情，而且自己是一個擁有大筆生意的銀行家，「他在監獄的生活都是以未來為導向。」艾普斯坦也說過，自己就是個懦夫，因為害怕痛苦，所以絕對不可能對自己這樣做。

Exclusive: Newly obtained jail records do not support the conspiracy theory that Jeffrey Epstein’s death was not a suicide.



They provide the most detailed look yet at his final days — and show mistake after mistake made by jail officials. https://t.co/8xyaUnnEQQ pic.twitter.com/HNi0z3ABiZ — The New York Times (@nytimes) November 23, 2021

另外在艾普斯坦7月11日申請轉移到單人房遭拒後，另一名心理師在紀錄中寫道，「他（艾普斯坦）傻笑著說『你為什麼會認為我有自殺傾向？我沒有，也永遠不會。』」當艾普斯坦7月23日自殺未遂後，仍否認有自殺念頭，還告訴心理師說，他是猶太人，自殺違背了他的宗教信仰。

當艾普斯坦7月23日再次接受自殺風險評估時，心理師寫道，「他活著是為了結束這個案子，能夠回到他正常的生活。」艾普斯坦的死引發了許多陰謀論的假設，有人認為，他在監獄裡是被殺的，或是有人加工自殺。

不過，文件還提到，有名隔壁房的獄友提到，在艾普斯坦被發現死亡前幾個小時，他有聽到艾普斯坦在撕床單的聲音，「艾普斯坦肯定是自殺的，任何陰謀論的說法都很荒謬。」

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