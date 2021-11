淫魔富商獄中尋短新證據！　生前文件曝：我是懦夫不敢自殺

▲美國「淫魔富商」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)2019年在獄中自殺身亡。(圖/路透)



美國「淫魔富商」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)2019年在獄中自殺身亡,但關於他的死仍舊疑雲重重,更是有許多「被自殺」的陰謀論不斷傳出。根據《紐約時報》取得的2000多頁未曝光的文件和監獄紀錄顯示,艾普斯坦生前曾向心理師表示,活著非常有趣,「我沒有自殺念頭,也永遠不會有。」

《紐約時報》透過《資訊自由法》(FOIA)取得聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)共2000多頁未曝光的監獄紀錄和相關文件,裡面詳細描述了艾普斯坦在紐約大都會矯正中心(Metropolitan Correctional Center)最後幾天的生活,值得關注的是艾普斯坦在2019年8月8日自殺前數個月,他就曾和心理師說,他並沒有自殺的念頭。

文件顯示,心理師在7月9日的自殺風險評估筆記中寫道,「艾普斯坦堅決否認有任何自殺的意圖或計畫。」艾普斯坦曾告訴她,活著是件非常有趣的事情,而且自己是一個擁有大筆生意的銀行家,「他在監獄的生活都是以未來為導向。」艾普斯坦也說過,自己就是個懦夫,因為害怕痛苦,所以絕對不可能對自己這樣做。

