路邊抽煙突然被飛車「腰斬」　女重傷送醫恐怖畫面曝光！

▲女坐在路邊瞬間被車撞。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

英國漢普郡一名女子在路邊抽煙時,一輛紅色轎車突然朝她方向撞過來,害她當場慘被飛車「腰斬」,整個人被夾在車子與長椅之間,恐怖畫面嚇壞附近目睹民眾,後來被緊急送醫接受治療,事件影片在網路上瘋傳。

英國《每日郵報》報導,事件15日發生在漢普郡的哈文特市(Havant),影片中可看到,一名女子與姊妹坐在路邊抽煙聊天時,一輛紅色轎車突然往她方向衝過來,雖然她有注意到想要阻擋,仍慘被車子狠狠撞上,附近民眾見狀紛紛上前幫忙,司機下車發現是一名老太太。

目擊事件的27歲男子墨菲(Luke Murphy)表示,肇事司機是一名老太太,她疑似是想要迴轉時不小心失控,導致車子突然暴衝,「她的車突然衝到人行道上,繼續往前撞到垃圾桶,最後撞向抽煙女子,我因為有急救經驗,所以立即去幫忙」。

救護人員表示,他們下午2時38分接到報案,救護車很快便趕到現場,還派遣了醫療直升機到場支援,「一名傷者因為重傷在現場接受治療後,在醫護人員陪同下被送到醫院」,被撞女子的姊妹因為只是輕傷,在現場接受治療後已經沒有大礙。

Police are investigating after a woman narrowly avoided fatal injuries in a freak accident in #Havant.



The woman was rushed to hospital with serious injuries to her lower body and legs after a car veered off the road in West Street, somehow avoiding the safety bollards. pic.twitter.com/YeNGNSw6bB