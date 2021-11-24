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NASA將發射飛行器「撞擊小行星」保衛地球！　全程直播看這裡

▲▼美國NASA將發射飛行器撞擊小行星，SpaceX火箭獵鷹9號已在發射台上待命。（圖／達志影像／美聯社）

▲ SpaceX火箭獵鷹9號已在發射台上待命。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國太空總署（NASA）將於美東時間24日凌晨1時21分（台灣時間24日下午2時21分）於加州范登堡太空基地發射飛行器，撞擊太空中的小行星，以了解人類是否有能力改變小行星軌道，任務全程直播，目前火箭已在發射台上待命。這將是人類史上首次以保衛地球為目的，測試發射飛行器撞擊行星體，未來若有具危險性的小行星朝地球襲來，才有避免撞擊的對策。

這項任務命名為「雙重小行星改道測試（DART）1」，預計將造價3.08億美元的SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）送上太空，目標為一對在太空中一起運轉的小行星。這個雙星系統對地球不具威脅性，由近地小行星（NEO）「迪迪莫斯」（Didymos）與其衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos）組成，前者以希臘文的「孿生」一詞命名，後者則是「有二種形式」之義。迪莫弗斯直徑160公尺，圍繞比它大了近5倍的迪迪莫斯運行。

若成功發射，飛行器將於明年9月底或10月初以每秒6.6公里的速度一頭撞上衛星迪莫弗斯，將縮小其軌道，使其速度加快至少73秒。天文學家將在地球上使用望遠鏡觀察迪迪莫斯，捕捉軌道改變的跡象。由於迪莫弗斯在其前後移動，迪迪莫斯亮度變化狀況若有改變，將十分明顯。

儘管過去有許多飛行器在壽命將盡時被人為轉向，撞上天體，但DART有望成為史上首次有飛行器以保衛地球為目的而撞擊行星體。

小型小行星及小行星碎片持續撞擊地球，多數都在大氣中解體，或以隕石形式落到地面，並未造成傷害，但未來仍可能出現新的小行星，直接朝地球方向飛來，若體積夠大，一旦撞上地球將造成嚴重後果，就像6600萬年前導致恐龍及其他生命滅絕的小行星一樣。

►撞擊小行星！NASA將「發射飛行器」改變軌道　保衛地球首測登場

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