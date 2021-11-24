僧侶「男扮女裝」玩交友APP！火辣性感照遭肉搜　當事人承認：是我

▲泰國瘋傳一張照片，裡面的美女真實身分是男和尚。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

實習記者林郁婷／綜合報導

泰國一位和尚被指控，白天當出家人，晚上卻男扮女裝，在網路交友平台上徵友，引發關注。有媒體找到這名出家人，當事人隨後也出面承認，照片中的人是他沒錯，但那是在出家前所拍攝，現在的他已入佛門，沒再碰過女性物品。

根據《泰國頭條新聞》 報導，泰國網路上最近流傳一名男僧，白天在寺裡修行，晚上卻打扮成女生，並拍下性感照在交友APP上徵友。從照片中可見，身穿黑色平口連衣裙的短髮正妹，大方對著鏡頭微笑擺姿勢，大片雪白肌膚裸露在外，雖然眼睛被遮住，仍不難看出是位大美女，沒想到她的真身其實是位男和尚。不少網友得知後都批評他，「思想不純正，玷污宗教」。

▲當事人澄清，照片是在出家前拍攝。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

有地媒體循網路消息找到當事人，該僧侶目前在東北部烏汶府的某間寺廟修行。他接受媒體訪問時表示，網路上流傳的照片確實就是他，但這些都是在2017年他出家前所拍攝的，強調之後就沒再男扮女裝。

為了證明清白，他還帶記者到房間查看，證明自己沒有私藏女性衣物、化妝品等。他表示，因為家境不好，才不得不從家鄉黎府搬到烏汶府出家，一邊修行一邊完成學業。

▲僧侶表示，出家後都沒有再男扮女裝過。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）