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定位燈結合水帶護套　定位救災安全靠它「照」

▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

彰化市喬友大樓大火造成1名消防人員不幸殉職悲劇，針對消防人員入室救災，面對濃煙密布視線不良環境存在著許多空間迷失風險，進而發生消防人員受困火場案件，台南市消防局第二大隊下營消防分隊，發想將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性。

▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營消防隊分隊長張明義表示，消防人員入室為確保安全，均會攜帶水線入室或搭配搜索繩，定位燈其用途為置放於空間轉折處、火場入口或樓層轉折處，利用其紅色閃爍的光源指引消防人員的撤退點，在濃煙環境下其可見閃光距離約8公尺。

▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但配發後消防人員使用後，發現因消防衣褲口袋空間問題攜帶不便，且原設計為置於地上或利用其磁力吸附於金屬物固定，可能因救災人員行動致使易位，或現場無可吸附之物體，無法有效發揮其定位之功能。而定位燈結合水帶魔鬼氈保護套之後，可在消防人員因外力（如：墜落、絆倒）不慎離開水線迷失方向時可供其迅速找回水帶，且便於沿水線撤出火場，另別上勾環後變得更利於攜帶，空出來的口袋亦可放置其他工具，魔鬼氈亦可綁在樓梯扶手而其勾環亦可設計勾在門把上，避免定位燈因放置地上而被外力移動的風險。

▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長丁春能表示，好的救災工具除了在功能上要符合需求，必須讓消防同仁願意且便利使用的前提下才能夠派上用場，定位燈若能妥善使用納為入室基本裝備，對於減少消防人員空間迷失進而演變受困的情況亦有預防效果。

▲台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有更多機動性，讓救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，目前消防局無論規劃上或已配發之裝備器材均以消防人員救災安全以及便於救災勤務上的操作為考量，而在配發這些裝備器材後，外勤人員亦需不斷的操作精進，才能在災害現場上妥善安全使用，以維護廣大台南市民的生命財產安全。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，規劃配發每人一個CCIO救災背包，背包可放置2支無線電、3M防毒面具、照明燈、平板、熱顯像儀等個人裝備，解決過去攜帶個裝不便的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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