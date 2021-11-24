水公司曝沖進馬桶5大詭異物品　網一看認了「這東西」很多人沖過

▲英國水公司公布被沖入馬桶最怪的幾種物品。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／綜合報導

英國西南水處理公司（South West Water）最近拍攝2則影片分享了人們沖進馬桶的5種「最詭異」的物品，其中在英格蘭德文郡艾希特（Exeter）地區撈到的有假牙、床單、眼鏡、內褲和鈔票，而康沃爾郡朗塞斯通（Launceston）還撈到金魚。

西南水公司公布了員工在英國兩個地區的馬桶排水管中，分別撈出的最詭異物品，艾希特地區的前5名是假牙、床單被單、眼鏡、內衣和鈔票；朗塞斯通地區則是兒童玩具、假牙、金魚、軟的玩具球、20英鎊（約合新台幣750元）。這2份清單引起眾多留言討論，「到底為什麼會把床單沖到馬桶裡？」、「床單怎麼沖得進去？到底要沖幾次？」、「20英磅不要的話，給我好嗎？」、「金魚活著嗎？」

令人驚訝的是，有網友留言坦承自己真的曾經把金魚沖進馬桶，「我們以前常常在金魚死掉之後把牠們沖掉啊！」、「我也做過一樣的事」、「可憐的金魚」。水公司也以哭臉符號回覆，「真不幸。」部分網友也表示自己看過的奇怪物品，「我爸沖了3隻倉鼠、20隻蜘蛛、1大2小的3隻老鼠與一些刮鬍刀」、「我女兒上周把AirPods耳機沖掉了」。

另一位女網友提到，她的哥哥也在自來水公司工作，而「襪子」也是他經常撈到的物品，對此，西南水公司回應，「沒錯，我們也撈過很多襪子！」網友則逗趣地說，「這就是為什麼襪子都會憑空消失！」而一名自稱在汙水處理廠工作的網友則說，「我還撈過鞋子、洗衣袋、打火機和肥皂。」

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