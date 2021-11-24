南非5幼童吃完泡麵死亡！　警方宣布「屍檢後」公布品牌

▲南非接連傳出多起幼童吃完泡麵後死亡的案例。（圖／取自Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

南非接連傳出多起幼童吃完泡麵後死亡的案例，根據當地媒體報導，警方已經掌握泡麵品牌，但會等到驗屍檢測結果出爐後才會公布。不過，雀巢東南非分公司已向死者家屬表達慰問，該品牌旗下有多款泡麵在南非各地販售。

根據南非《獨立報》報導，住在南非普馬蘭加省（Mpumalanga）的13歲男童馬科法尼（Keamogetswe Makofane）與9歲妹妹塔托（Thato Makofane）上星期一起吃完同碗泡麵後，相繼出現腹痛症狀，送醫後不治。在此之前也有來自東開普省（Eastern Cape）的三姊弟吃完同款泡麵後，出現胃痛噁心等症狀，同樣送醫後身亡，年紀最小僅4個月大。

目前普馬蘭加省兩名兄妹的遺體已送往普勒托利亞（Pretoria）的法醫實驗室進行分析，南非警方表示，已掌握出事的是哪款泡麵，衛生部、司法部都已介入協助調查，但在孩童的驗屍結果出爐前，不會公布泡麵品牌。同時，南非衛生部也呼籲民眾，勿隨意相信網路上謠傳泡麵遭下毒的說法。

雖然泡麵品牌尚未公布，但雀巢（Nestlé）東非和南非企業通訊和公共事務主管托朗（Saint-Francis Tohlang）已發布聲明向死者家屬表達慰問，該公司旗下多款泡麵都有在南非各地進行販售。托朗也強調，公司目前尚未收到警方通知，而對於自家的食安管理也非常有自信，現在所有的品牌泡麵都還在進行販售。

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