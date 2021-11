撞見前女友和新歡恩愛　醋男捅爆「小王」肺部7刀狂斬他下體

▲受害者泣訴,男子刀刀都是往他下體砍。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國33歲男子康利夫(James Cunliffe)不爽前女友結交新歡,一氣之下想毀了對方幸福,竟然闖入家中揮刀狂砍小王至少7刀,造成其腹部、頭部、手臂、睪丸等多處受傷,不但肺被刺穿,生殖器也差點被砍斷。

康利夫被控闖入前女友位於曼徹斯特利市(Leigh)家中,持刀攻擊對方新歡。受害男子被發現時渾身是血,下體受到嚴重傷勢,他向警方表示,「他想砍掉我的生殖器,他是故意砍那裡,我以為我會死在那棟公寓中」。

康利夫犯案後回到叔叔家,不但坦承自己剛剛犯案,換了件新衣服後便又出門,離開前還向叔叔表示,「我去買東西,10年後見了」。本案近來開庭,據了解,康利夫與前女友交往2年,早在事件發生前感情就已經生變,女方雖然曾申請限制令,然而卻還是阻擋不了康利夫來找她。

事件發生後,受害者因為傷勢嚴重住院4天,檢察官認為「他很幸運才沒有被殺」,康利夫則在法庭上辯稱他無意殺人,他只是去前女友家拿衣服,結果意外目睹女友和新男友在一起才會失控,不過陪審團仍認為他犯下謀殺未遂罪,結果將於下月宣判。

