撞見前女友和新歡恩愛　醋男捅爆「小王」肺部7刀狂斬他下體

▲受害者泣訴，男子刀刀都是往他下體砍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國33歲男子康利夫(James Cunliffe)不爽前女友結交新歡，一氣之下想毀了對方幸福，竟然闖入家中揮刀狂砍小王至少7刀，造成其腹部、頭部、手臂、睪丸等多處受傷，不但肺被刺穿，生殖器也差點被砍斷。

康利夫被控闖入前女友位於曼徹斯特利市(Leigh)家中，持刀攻擊對方新歡。受害男子被發現時渾身是血，下體受到嚴重傷勢，他向警方表示，「他想砍掉我的生殖器，他是故意砍那裡，我以為我會死在那棟公寓中」。

康利夫犯案後回到叔叔家，不但坦承自己剛剛犯案，換了件新衣服後便又出門，離開前還向叔叔表示，「我去買東西，10年後見了」。本案近來開庭，據了解，康利夫與前女友交往2年，早在事件發生前感情就已經生變，女方雖然曾申請限制令，然而卻還是阻擋不了康利夫來找她。

事件發生後，受害者因為傷勢嚴重住院4天，檢察官認為「他很幸運才沒有被殺」，康利夫則在法庭上辯稱他無意殺人，他只是去前女友家拿衣服，結果意外目睹女友和新男友在一起才會失控，不過陪審團仍認為他犯下謀殺未遂罪，結果將於下月宣判。