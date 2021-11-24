懷中嬰被丟泳池溺死　媽遭2男挾持...12歲女兒返家目睹恐怖景象

Baby drowns after robbers dumped her in paddling pool and tied up her mum https://t.co/1YiJpROTqX — The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 23, 2021

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多一名女子在家中幫9個月大女兒洗澡時，突然闖進2名陌生男子，對方竟然搶走她抱在懷中的孩子丟入泳池淹死，再把她綁起來搶劫。在鄰居家玩耍的12歲女兒返家後，目睹妹妹溺死媽媽被綁的恐怖景象。

事件20日發生在馬納比省的聖佩德羅德蘇馬(San Pedro de Suma)一棟民宅，女子安吉麗卡(Angelica Murillo)獨自在家照顧女兒瑪麗亞(Maria)時，突然有2名男子按門鈴說他們是寵物狗疫苗接種人員，她回答自己沒有寵物正要關門時，2男突然闖入還搶走她懷中嬰兒。

2男把9個月女嬰丟入泳池中溺死，再挾持安吉麗卡進屋搶劫，由於聽到有摩托車靠近的聲音才逃跑。後來在鄰居家玩耍的12歲女兒回家，目睹妹妹溺死的慘狀，她立即幫忙鬆綁媽媽，雖然試圖讓妹妹復活但是無法，誇張案件引發社會關注，警方目前仍在追捕2名凶嫌下落。

▼2男為了搶錢竟然把女嬰活活淹死。（圖／示意圖／達志影像）