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歐洲入冬大爆發！羅馬尼亞疫苗接種率38%　「太平間塞爆」哭聲不斷

▲▼ 歐洲疫情／羅馬尼亞布加勒斯特大學醫院太平間工作量暴增。（圖／路透）

▲ 羅馬尼亞布加勒斯特大學醫院太平間工作量暴增。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲疫情急速惡化，疫苗接種率吊車尾的保加利亞、羅馬尼亞確診數激增，羅馬尼亞醫院太平間不堪負荷。二劑接種率近7成的的德國躍升為疫情熱區，而許多國家為抑制病毒進一步擴散，重新實施封城或宵禁，包括奧地利、義大利及愛爾蘭，是否強制接種疫苗成為政府難題。

《每日郵報》報導，地獄般的場景在羅馬尼亞上演，由於近幾周來確診及死亡數飆升，首都布加勒斯特主要醫院太平間塞爆，屍體數量幾乎達到原來的3倍。

羅馬尼亞38%人口已接種疫苗，為全歐洲接種率最低的國家之一，成為首批受到冬季疫情衝擊的歐盟國家之一，10月下旬部分地區封城後，疫情稍有好轉，但多家醫院太平間工作人員仍不得不加班處理大量堆積的患者遺體。

布加勒斯特大學醫院為國內收治最多染疫者的醫療機構，停屍間最多可容納15具屍體，記者到訪當天就有41具送達，院方增設的新冠專用病床也幾乎全滿。護士愛奧尼塔（Claudiu Ionita）聽見病歿者家屬哭著送走親人，心痛表示，「我們最後把他們全家都送進墳墓，我沒想過會發生這樣的災難。」

▲▼ 歐洲疫情／保加利亞民眾排隊等待接種疫苗。（圖／達志影像）

▲ 保加利亞民眾排隊等待接種疫苗。（圖／達志影像）

保加利亞二劑接種率僅25%，較羅馬尼亞更低，迫使政府祭出宵禁，強制民眾進出所有室內空間都須出示新冠通行證。內政部長阿拉法特（Raed Arafat）坦言，國家正處於災難狀態，「我們擁有疫苗，卻仍落入這種狀況，因為多數人拒絕接種。這種狀況本是可以避免的。」

德國約68%人口接種二劑疫苗，目前疫情告急，自由教育學校被指為南部重災區狀況惡化的罪魁禍首，因為他們相信，疾病必須以自然方式克服。此前便有一所史代納（Steiner）教育學校爆發疫情，該校員工堅信，孩子學會說話前應先學會畫畫，才能依照自己的節奏學習。

曾就讀這類自然教育學校的《明鏡周刊》撰稿人拉普（Tobias Rapp）說明，校方與學生並非公然反疫苗，但相信史代納教育的人傾向使用更自然的療法，避免藥物治療，認為疫苗會干擾人與自然的連結。史代納教育學校也存在於英國，每年收費高達1萬英鎊（約新台幣37萬元），而德國這類學校過去便曾是麻疹疫情中心。

▲▼德國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲ 德國冬季疫情告急，目前未祭出封城。（圖／路透）

歐洲冬季新一波疫情被指為「未接種者的大流行」（pandemic of the unvaccinated），各國領導人紛紛表示有意強制施打疫苗。奧地利上周開第一槍，現正進行向律師諮詢，最晚明年2月做出決定，同時全國進入封鎖狀態。

德國也持續考慮強制接種必要性，但衛生部長史潘（Jens Spahn）公開反對，認為這對於應對目前的疫情來說已經太遲。他23日表示，「效果會來得太晚」，目前需要的是減少接觸並團結抗疫。民調顯示，多達7成德國民眾認為，聖誕節前將實施封城。

義大利北部與瑞士接壤的南提洛地區因病例激增，實施宵禁，兩國官員也舉行會談。義國官員正商討能抑制國內疫情的措施，預計討論強制全國接種疫苗的構想。

愛爾蘭也正實施宵禁，醫師歐尼爾（Daragh O'neill）表示，國內狀況令人恐懼，他所在的都柏林北部德羅赫達市確診數很高，主因是防疫政策鬆綁，導致醫師面臨25年來最大的壓力，「這是我見過最糟糕的情況。」

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