歐洲日增4200人病歿　WHO警告：明年3月「死亡數恐破200萬」

▲德國許多餐廳與公共場所要求必須完整接種或染疫康復後才可進入。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

歐洲疫情再升溫，世界衛生組織（WHO）警告，新冠肺炎已經成為歐洲地區首要死亡原因，近來每日平均新增4200人病歿，若再不設法控制，到了明年3月歐洲的累積死亡人數可能會超過200萬。

根據《衛報》報導，WHO警告，目前歐洲已再次成為疫情大流行的中心，每天報告的死亡人數達4200人，已經是9月份的兩倍之多，而包含英國在內的歐洲地區，累積病歿人數已超過150萬，若再不設法控制，到了明年3月歐洲的累積死亡人數可能會超過200萬。

WHO表示，整個歐洲地區53個國家中，有25個國家的醫院病床將面臨高度或極端壓力，其中49個國家的重症病房也會面臨相同情況。歐洲確診數再次飆升的原因，除了高傳染性的Delta病毒之外，還有今夏以來，防疫措施已開始鬆懈，僅有48％的民眾外出時會戴口罩，隨著天氣變冷，人們開始聚集在室內，傳染情況可能會更加嚴峻。

目前歐洲地區已經接種超過10億劑疫苗，平均約53.5％的人以完整接種，但這個數字隱藏了國家間的巨大差異，有部分國家接種的比例不到10％，有些則超過80％。WHO說，疫苗是預防重症和死亡的重要工具，呼籲政府應優先考慮讓高風險族群施打加強劑，以挽救數十萬人的性命。

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