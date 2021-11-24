紐西蘭分階段重啟國門！　明年4月30日開放國際旅客入境

▲紐西蘭威靈頓國際機場（Wellington International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭政府24日宣布，該國將分段式鬆綁跨境旅遊限制，首先在明年1月16日允許完整接種疫苗的紐西蘭公民、澳洲旅客可入境，最晚到明年4月30日就會全面開放國際旅客入境。

根據《路透社》報導，負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）24日在記者會中宣布，將分階段開放國境。首先會在2022年1月16日允許完整接種疫苗、旅居澳洲的紐西蘭公民或持居留證者入境，且不須進行集中管理隔離，僅需進行7天居家隔離。

接著從2月13日起，來自大部分「非高風險國家」且完整接種的紐西蘭公民及持有居留證者，就可開放入境，同樣僅需進行居家隔離。到了4月30日將會對其他國際旅客分階段開放入境。儘管不用進行集中隔離，但入境旅客仍須提供接種證明、檢測陰性證明與旅遊史聲明。

希普金斯說，分階段與世界接軌是確保風險管理的最安全方法，這減少了對紐西蘭社區和衛生系統的影響。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前表示，紐西蘭目前符合資格者大約有83％已經完全接種疫苗，而88％的人已接種一劑疫苗，將從12月3日將結束嚴格的疫情限制，全境將實施新的防疫生活模式。

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