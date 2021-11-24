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彭博全球防疫韌性排行榜出爐　台灣從第2跌到31名！南韓成亞洲MVP

▲▼ 泰國疫情／曼谷高中生接種新冠疫苗。（圖／路透）

▲彭博社公布全球53個經濟體的防疫韌性排行榜。圖為泰國曼谷高中生接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

防治新冠肺炎是全球重要課題，美國彭博社（Bloomberg）自去年11月起逐月追蹤世界多國病歿人數、疫苗接種狀況與旅遊重啟等數據，在綜合評價公布滿一年之際，彭博於24日統整出近一年來全球防疫韌性排行榜中，表現最佳與最差的地區。

根據彭博社報導，自去年11月以來，起初表現最好的是那些採取嚴格的隔離與邊境管理的國家，接著則是以最快速推動疫苗接種的地區脫穎而出，而現在則由高接種率與社會經濟活動正常化等綜合表現最高的地區獲得最高分，依每月排名波動可知，過去的防疫表現並不能保證未來的成敗。

▲▼南韓疫情。（圖／路透）

▲南韓防疫平均排名從未跌至後段班，被評為前7個具防疫韌性的優秀國家。（圖／路透）

在全球53個經濟體中，近一年來持續保持在前段班的共有7個國家：挪威、丹麥、芬蘭、阿拉伯聯合大公國、加拿大、南韓與瑞士。彭博社將其喻為防疫MVP國家，無論是在推動疫苗接種、對抗Delta變異株或重啟經濟的得分總是高於平均值，儘管多數未能達到排名第一，但也從未跌至26名以下。

表現最差的則有9個國家：阿根廷、伊朗、墨西哥、巴西、秘魯、波蘭、奈及利亞、巴基斯坦與南非。報導提到，這9國過去一年來的名次從未突破中位數，受疫情破壞程度、感染情況最為嚴重，而且有許多地方仍難以取得疫苗。

至於台灣，在其公布的53個經濟體全年排名圖表上可以看見，雖然台灣曾在去年11月時一度取得第2名的高評價，但後來防疫表現落後於其他國家，最差則曾跌落至第31名，是最高與最低名次相差最多的國家之一。報導稱，較低的死亡人數是「清零」策略的一大成果，但另一方面，重新開放的速度也慢得多，尤其是在旅遊方面。

採取清零的策略的國家中，中國的新冠死亡率是排行國家中最低的，每百萬人只有3人死亡，而紐西蘭位居第二，每百萬人僅8人死亡，但紐西蘭邊境現仍處於封閉狀態，正在朝開放方向發展。另外，台灣、南韓與澳洲等第一年成功防堵疫情的國家死亡率也偏低，每百萬人中的病歿人數皆低於100人。

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