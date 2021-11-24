北韓女大生遭逼「下海賣淫」　金正恩超心疼！暴怒處決6主謀

▲金正恩以愛正妹聞名，上任後還重啟父親時代的「歡樂組」。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯



北韓當局雖然給外界獨裁統治的形象，但近年領導人金正恩正積極取締反社會主義、非社會主義行為，並嚴加管制違反原則的人民，同時加強掃黃力度，祭出包含死刑在內的重罰，企圖打造出「社會主義樂園」。而北韓2020年卻發生女大學生集體賣淫事件，讓金正恩氣得要求公開處決涉案的6名主嫌。



根據《Daily NK日本》總編輯高英起引述《自由亞洲電台》報導，加強取締的其中一個環節就是要透過「革命思想的攻勢與革命獨裁的長劍」，來對抗資本主義思想和頹廢的資產階級生活文化，並以此為綱要，對北韓人民進行思想教育。其中，特別提到要加強管制傳播非法藥物和色情影片，也就是說當局要加強掃毒、掃黃的強度。

▲北韓女大生遭逼賣淫，氣得金正恩下令重罰主謀。（圖／達志影像／美聯社）



負責管理北韓特務的國家保衛省1月起開始針對使用興奮劑和「不良性行為」進行大規模取締與管制。根據平安北道的居民透露，光是在那裡就有至少3人因為違反相關規定被判死刑。自從北韓當局2020年12月制定「反動思想、文化排除法」後，社會安全省（相當於警察）與檢察所也首次以前所未有的力度來掃毒與掃黃。



儘管北韓加強對於涉嫌參與不良性行為、拍攝色情影片的懲罰力度，但很少會判到死刑，因此部分被判死刑的案例也特別吸引外界目光。例如之前曾經有女演員因為參與演出色情片而遭到判刑。



此外，2020年7月平壤爆出女大學生集體遭強迫賣淫事件，涉案的妓院名為「紋綉院」。而其中被迫下海賣淫的正是金正恩近年極為關注的「平壤音樂舞蹈大學」與「平壤戲劇電影大學」的正妹女大生。金正恩得知消息後勃然大怒，立即下令要求公開處決6名涉案主嫌，甚至逼迫他們自己槍決自己。

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