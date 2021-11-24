美聖誕遊行增至6死48傷　8歲童搶救不治！重傷女童求：把我黏回去

記者張靖榕／綜合外電報導

美國威斯康辛州瓦基沙21日聖誕遊行派對，遭39歲駕駛布魯克斯（Darrell Brooks）開車衝撞後造成5死48傷，23日再增添一名死者。區檢察官歐珀爾（Sue Opper）在庭上表示，最新一名死者是幼童，經過搶救後不治身亡。

▲布魯克斯被起訴。（圖／路透）

綜合外電報導，布魯克斯犯後被以5項故意殺人罪名起訴，歐珀爾23日在庭上表示，有鑑於又有一名受害者死亡，將會提告第六項故意殺人罪。歐珀爾指出布魯克斯在威斯康辛州和其它多州前科累累，要求此次保釋金提高到500萬美元（約新台幣），庭審法官卡斯特洛（Kevin Costello）當庭同意。

最新一名死者為8歲的男童傑克森（Jackson），他在23日下午死亡，消息已經過他家族所屬的教會和他的棒球隊確認。

卡斯特洛表示他在多年生涯中從未看過如此惡行，在聽過警官的證詞後，他也相信布魯克斯是蓄意衝撞人群。一名警官寫下的犯罪紀錄指出，他眼睜睜看著布魯克斯開車經過好幾個可以離開遊行的路口，卻沒有開車遠離人群，反而加速往人群衝，「這時候就很明顯了，意圖想要攻擊和傷害愈多人愈好。」

▲布魯克斯駕駛休旅車衝撞人群。（圖／路透）

截至23日下午為止，已經有超過100萬美元的捐款湧入幫助受害者的基金會，以及眾籌單位，而除了已經死亡的6人以外，還有人在性命邊緣掙扎。募款網站上寫下，其中一名受傷的女童潔莎琳（Jessalyn）沒有意識到自己的傷勢嚴重，只是勉強跟醫護人員說「把我黏回去就好了」；最終潔莎琳失去了一顆腎臟、骨盆碎裂，肺部和肝臟也都受損。

6名死者中還有數人屬於一個團體─密爾瓦基跳舞阿嬤（Milwaukee Dancing Grannies），這個團體幾十年來透過跳舞娛樂附近一帶的居民，舞蹈中充滿活力和幽默。

索倫森（Virginia Sorenson），79歲，儘管已經從密爾瓦基跳舞阿嬤舞團退休19年，但人們仍記得她曾是舞團的核心人物。事發當天她走在聖誕遊行隊伍後頭，布魯克斯開車高速從後面撞上時，她手裡正高舉著慶祝節日的標語。

除了索倫森以外，另外還有一名81歲男性，以及3名介於52歲至79歲間的女性死亡。