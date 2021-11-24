愛因斯坦廣義相對論手稿拍賣！　喊出3.65億元天價創紀錄

▲愛因斯坦相對論手稿拍出4億台幣。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）在1955年辭世，他生前撰寫的一份相對論手稿昨（23）日在佳士得拍賣會上以1170萬歐元（約4億台幣）落槌，創下他所有作物的最高價紀錄。

根據《路透社》報導，愛因斯坦和夥伴貝索（Michele Besso）在1913年6月至1914年初親筆撰寫，記錄下廣義相對論發展的重要階段，顛覆當時對宇宙運作的認知理解，這份手稿被視為「史上最有價值的愛因斯坦手稿」。

佳士得拍賣行先前預估，相對論手稿將以200萬歐元（約台幣6540萬元）至300萬歐元（約台幣9800萬元）拍出，昨日則以1170萬歐元落槌，超越先前愛因斯坦「上帝的信」手稿拍出240萬歐元（約台幣7500萬元）紀錄。

▲目前僅有2份愛因斯坦親筆寫下的相對論手稿存在，其中1份現存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館。（圖／路透）



佳士得拍賣行表示，愛因斯坦致力於研究，沒有心思保存對他而言平凡的工作文件，所幸貝索將手稿留下，才得以流傳給後人。

主持本次拍賣的專家貝洛伊（Vincent Belloy）表示，愛因斯坦是個很少寫筆記的人，這份手稿上有著一系列計算過程，也保留演算中的錯誤，是相當珍貴的文件。