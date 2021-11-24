可憐哪！他尿出「尖角石頭」嚇壞女友　過來人曝：像尿碎玻璃

記者張靖榕／綜合報導

TikTok一名女網友日前分享男友尿尿時的「產物」，指出男友年紀輕輕竟然尿出一塊又硬又大的腎結石，而且整顆呈鋸齒狀，一端還有鋒利的尖頭，讓她直呼「我可憐的男友」。英國國民保健署醫師拉詹（Karan Rajan）對此表示，平時應小心不要攝取太多鈉，以免長出腎結石。

▲男友尿出腎結石。（圖／翻攝自TikTok）

TikTok女網友勞倫（Lauren）在影片中拿著一把鑷子，並近距離用尖端去戳弄一顆綠色的硬物，一端還有指甲顏色的尖刺，「我可憐的男朋友剛把這個尿出來了。可憐的尿道。我從來不知道腎結石可以這麼邪惡，看看那個尖銳的小刀片。」

影片立刻在網路上瘋傳，網友留言，「光是用看的就很痛」、「我立刻去喝了三杯水，壓壓驚。」另一位同樣有腎結石的網友則說，「那種感覺就像你在把玻璃碎片尿出來」。

腎結石主要用鈉和礦物質形成，小到可以像一粒沙，也可以像一顆高爾夫球那麼大。

醫師拉詹表示，10％的人有機會長出腎結石，但可以從一些飲食習慣來預防，「奇怪的是，低鈣可能會產生腎結石」，所以必須攝取足夠的鈣質，這樣才能在進入腎之前，先在腸胃和草酸鹽結合，避免產生腎結石，「吃含鈣的食物可以讓草酸鹽順利離開人體，而不是形成腎結石。」