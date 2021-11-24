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非洲公園收到1億美元捐贈　網憂：將入政府口袋

▲▼非洲宮元收到1億美元捐贈，捐贈者為環保非營利組織The Rob and Melani Walton Foundation。（圖／翻攝自The Rob and Melani Walton Foundation官網）

▲非洲宮元收到1億美元捐贈，捐贈者為環保非營利組織The Rob and Melani Walton Foundation。（圖／翻攝自The Rob and Melani Walton Foundation官網）

實習記者黃靜芸／台北報導

環境保育非營利組織於9月14日宣布，The Rob and Melani Walton Foundation(RMWF)將捐獻1億美元（約台幣27.89億元），提供給非洲公園，為非洲保護區至今金額最大的捐款。

非洲公園成立於2000年，與政府合作，長期管理保護區，以保護野生動物、恢復景觀並確保當地的永續性。目前管理19個公園，佔地1470萬公頃，承包了各方面的管理，包括生物多樣性保護、執法、社區發展、資金、基礎設施和整體治理。

這1億美元將於5年內撥款，這次捐款金額大多使用在後續十年維持非洲各公園生態平衡，以及生物多樣性。其中7500萬美元將用於創建Rob and Melani Walton Endowment，其餘的2500萬美元在接下來的5年內，將用於安哥拉的愛奧納國家公園(Iona National Park)與剛果共和國的奧扎拉國家公園（Odzala-Kokoua National Park）。

這次的捐贈者羅伯和梅拉尼沃爾基金會是由羅伯森·沃爾頓（Rob Walton）與妻子梅蘭妮·羅曼-沃爾頓（Melani Lowman-Walton）創辦，其中羅伯森·沃爾頓為美國跨國零售企業的繼承人。

▲▼對於非洲公園捐贈，網友討論聲連連。（圖／Reddit網路論壇）

▲對於非洲公園捐贈，網友討論聲連連。（圖／Reddit網路論壇）

這筆捐贈在網路上也引起一陣討論，網友紛紛在貼文底下表示感謝，感謝捐贈者對於大自然的付出，以及對於非洲公園的永續維持盡一份心力，此外，還有一票網友恭喜非洲公園，有幸獲得這筆資金。

還有網友擔心，這筆金額政府不會準確善用於生態上，而是將它濫用或收進自己的口袋中，但相反的，也有民眾表示相信政府可以保持資金透明公開的狀態。

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