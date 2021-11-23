全斗煥生前政變還「血腥鎮壓」平民　南韓首度「不國葬」前總統

▲南韓前總統全斗煥過世，是首位不會舉行國葬的前總統。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

90歲的南韓前總統全斗煥今（23）日上午倒臥自家廁所病逝，由於他生前曾發起軍事政變，還在光州518民主運動動用武力血腥鎮壓平民，南韓政界與商界反應都相當冷淡，文在寅政府更表明，不會為全斗煥舉行「國葬」。全斗煥也成為南韓有國葬制度以來，首次不按國葬前總統規格治喪的前總統。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美23日在簡報會議上表示，「（全前總統）直到最後一刻前都還是未清楚交待歷史真相，對於其生前未曾表示出具有誠意的道歉，（青瓦台）表示十分遺憾。」

報導指出，與上個月逝世的前總統盧泰愚相比，文在寅政府在態度上呈現明顯的差別，因為盧泰愚過世後，青瓦台曾以文在寅總統的名義送上花環、派遣青瓦台秘書室長俞英民前往靈堂致哀，然而全斗煥病逝時卻態度冷淡。

▲盧泰愚、全斗煥於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）



報導分析，盧泰愚雖然和全斗煥被並稱「雙十二政變」、「518光州民主運動」的兩大元兇、同時接受法庭審判，但盧泰愚晚年對光州事件中出動武力鎮壓平民一事多次表現出懺悔態度，甚至還曾與妻子等人到受難者墓園悼念，加上其擔任總統時在經濟、外交領域上有所建樹，這在朝野各界是無可否認的事實，因此文在寅政府的態度較為緩和。

不過，全斗煥直到死前一刻，都不曾針對光州事件道歉，甚至在其出版的《回顧錄》否認曾派遣軍隊鎮壓平民。

明年參選總統的李在明（執政黨，共同民主黨）、尹錫悅（國民力量，最大在野黨）、沈相奵（正義黨）、安哲秀（國民的黨）等4人皆表態不會出席全斗煥靈堂悼念。

南韓「國家報勳處」指出，由於全斗煥涉犯「內亂罪」被判刑，早已喪失在國家公墓安葬的資格。

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