全斗煥病逝...南韓普天同慶！「518事件」光州驚現彩虹

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統全斗煥今（23）日上午以90歲高齡病逝，消息一出後南韓社會各界無不歡聲雷動，然而部份民眾卻認為全斗煥直到死前都不曾針對518光州事件道歉，「這種死法太便宜他了！」；不過，從23日中午、下午以後，許多網友們發現，在光州市雨後的天空竟出現一道彩虹。

▲全斗煥病逝的23日，光州地區雨後出現彩虹。（圖／翻攝自Twitter@kimhs0927）

綜合韓媒報導，南韓網友在論壇、推特上傳一系列的「彩虹照」，表示在光州市、全羅南道羅州市、甚至遠在慶尚南道金海市都能親眼目睹到天空出現一道巨大的彩虹。許多網友不禁推測，23日在光州地區出現彩虹，可能與全斗煥的病逝有關。

▼光州地區在全斗煥病逝後出現一道具大彩虹。（圖／翻攝自Twitter@zion9995）

20211123

지금 광주시청 위로 무지개가 떴다고.



억울하게 죽어간 모든 분들, 편안하시길..... pic.twitter.com/aCnFYx281O — _blabla (@H_1029384756) November 23, 2021

南韓音樂製作人、作曲家金亨錫（김형석）就在自己的推特帳戶上分享照片、同時發文表示，「聽說光州出現一道彩虹呢！我在此哀悼曾於518光州民主運動慘烈犧牲的數萬名英雄。」

金亨錫痛罵，「全斗煥死不足惜！」

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