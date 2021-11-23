立陶宛「軍犬驅逐難民」上微博熱搜　中國網友：所謂人權呢？

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在11月難民危機時，視察白俄羅斯 (白羅斯)邊境的部隊。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

白俄羅斯（又譯白羅斯）製造出的「人造難民潮」，對於鄰國波蘭、立陶宛的邊境，造成緊張情勢，在微博上甚至瘋傳立陶宛部隊指揮軍犬驅逐難民的影片，甚至不少網友留言狠酸「所謂人權呢」，表達對立陶宛的不以為然。

中國外交部2日的例行記者會，有記者提問說，據報導，立陶宛在邊境附近使用軍犬，暴力驅趕滯留在該地區的難民，中方對此有何評論？

▲立陶宛部隊在白俄羅斯邊境，指揮軍犬驅逐難民登上微博熱搜。（圖／翻攝自環球網微博）



發言人趙立堅回應表示，「這充分表明立陶宛以及某些國家所標榜的、捍衛的所謂『自由民主』是多麼虛偽，我們強烈呼籲立陶宛停止暴力，採取有效措施,維護難民的人權和各項基本權利」。

微博上的網友對此也留言表示，「立陶宛不講人權呀！」、「立陶宛所謂的『人權』呢」、「這就是破陶碗的皿煮和人權」、「立陶宛爆發嚴重的人權危機」、「這種不講人權的國家需要聯合國的製裁！建議出動維和部隊維持當地人權得到尊重！」

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



白俄羅斯強人總統盧卡申科（Aleksandr G. Lukashenko）在去年10月大選宣布第6度連任，被質疑選舉舞弊，引爆全國大規模示威及暴力鎮壓，他與其政府隨後遭到西方國家制裁，今年11月美國與歐盟再度宣布對白俄進行新一輪的制裁，隨後就開始有成千上萬的難民，湧入白俄羅斯與波蘭或立陶宛的邊境。

▲這一波湧入白俄羅斯與波蘭或立陶宛邊境的難民潮，是刻意被製造出的「人造難民潮」，圖為波蘭邊境難民。（圖／路透）



西方國家指控盧卡申科，刻意讓成千上萬中東難民進入白俄，然後將他們往西送向波蘭和歐盟，在11月初升級此一拿難民當施壓歐盟武器的戰略，用意是逼歐盟解除對白俄的制裁。

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