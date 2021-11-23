日本積極強化多國防衛合作　提高對中嚇阻力

▲ 日本正強化與多國防衛合作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社

日本希望透過日美同盟、與澳英等國的「準同盟」及跟亞洲周邊國家合作3層次，擴大防衛合作層面；藉由增加跟共享自由與法治價值觀國家聯合訓練機會，提高對中國嚇阻力。

日本經濟新聞報導，為讓日本自衛隊與澳洲軍隊互訪變得更容易，日本政府已就與澳洲在2022年簽署新協定進行協調，盼透過簡化雙方人員入境手續等來增加聯合訓練的機會。

日本政府有意以日澳框架作為「準同盟」雛型，盡速深化與美國以外國家的關係；考量到嚇阻擴大軍事力量的中國，日本希望擴大多國間防衛合作的可能性。

日澳有意簽訂的新協定主要是讓雙方人員在以參與聯合訓練入境對方國時，可以不用接受相關審查，並讓攜入訓練裝備的手續更為簡便。

日本政府為盡早跟澳洲政府完成協定簽署，預計最快將在2022年的通常國會中提出協定草案。這將是日本首次跟美國之外的國家簽署有關部隊出入境的協定。

日本跟美國因為已簽署日美地位協定（日美行政協定），所以美軍可以用簡便的手續入境日本。

日澳在過去一段時間快速地深化防衛合作。例如日本海上自衛隊在11月舉行的日澳聯合訓練中，對澳洲海軍巡防艦實施「武器等防護」的護衛，這是日本對美國以外的外國軍隊首度實施。

「武器等防護」指的是當外國軍隊機艦在平時進行訓練等活動時，日本自衛隊在旁進行護衛；這是日本2015年通過的安全保障關聯法所規定的自衛隊新任務。

在澳洲之後，日本防衛省把英國定位在防衛合作對象，雙方已開始談判「日英圓滑化協定」（更加提升日英安全保障與防衛合作的法律框架），日本也將檢討把英國加入「武器等防護」的新對象。

此外，日本跟印度簽署的「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross Servicing Agreement，ACSA）今年生效；日本也跟德國簽署情報保護協定，並以視訊會議形式首度舉行外交及國防部會首長的「2加2會談」。

日本強化與東南亞國家合作也備受關注。考量到從日本出口裝備品，日本已跟印尼及越南已簽署裝備品協定；日本也跟菲律賓開始協調舉行首度「2加2會談」。（譯者：黃名璽／核稿：陳正健）