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古巴女自曝16歲遭馬拉度納性侵　控被施暴還餵毒：我對他又愛又恨

▲▼古巴女子阿爾瓦雷茲芮哥自曝曾遭球王馬拉度納性侵。（圖／路透）

▲古巴女子阿爾瓦雷茲芮哥自曝曾遭球王馬拉度納性侵，下同。（圖／路透）

文／中央社布宜諾斯艾利斯22日綜合外電報導

現年37歲的古巴女子阿爾瓦雷茲芮哥今天指控已故阿根廷足球傳奇馬拉度納和其隨行人員曾對她暴力相向和虐待，包括性侵和在違反其意願的情況下，控制她的行動自由。

現居美國邁阿密的阿爾瓦雷茲芮哥（Mavys Alvarez Rego）自稱在20年前還未成年時，曾與馬拉度納（Diego Maradona）有染。

她在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）告訴媒體，16歲時的她是如何與馬拉度納相遇，當時40多歲的馬拉度納住在古巴，正在接受戒除藥物濫用的治療。

阿爾瓦雷茲芮哥說：「我那時只覺得暈頭轉向，而他說服了我…但就在兩個月後，一切都變了。」她聲稱一年前因心臟病過世、享壽60歲的馬拉度納曾強迫她嘗試古柯鹼，養成她依賴的習慣。

她說：「我愛他，但我也恨他，我甚至想過要自我了斷。」

馬拉度納普遍被認為是足球史上最偉大的球員之一，他曾帶領阿根廷在1986年世界盃足球賽奪冠。

他去年曾因血栓進行腦部手術，但在與毒品、酒精成癮奮戰數十年後，終究撒手人寰。

▲▼古巴女子阿爾瓦雷茲芮哥自曝曾遭球王馬拉度納性侵。（圖／路透）

阿爾瓦雷茲芮哥如今已是兩個孩子的母親，她說自己與馬拉度納的關係持續了「4到5年」，而她在這段期間遭受虐待。

她聲稱自己在2001年與馬拉度納到布宜諾斯艾利斯旅行期間，被馬拉度納的隨行人員關在飯店好幾週，期間不僅被禁止單獨外出，還被逼做隆乳手術。

她說，馬拉度納有次在位於哈瓦那的住處「性侵」她，還提到另外多起馬拉度納對她施暴的事件。

阿爾瓦雷茲芮哥本人雖未提出訴訟，但有個阿根廷非政府組織替她提告，而她本週已在布宜諾斯艾利斯將證物呈交給一名阿根廷檢察官。

這個名為「和平基金會」（Foundation for Peace）的組織聽見阿爾瓦雷茲芮哥最近幾週對美國媒體自白後，（替她）提出告訴，其中特別針對人口販運、剝奪人身自由、強迫奴役、攻擊和毆打。

阿爾瓦雷茲芮哥說，她在沉默多年後發聲，是為了平衡一些電視節目就馬拉度納11月25日逝世滿週年所做的一些報導。

她表示自己不會啟動進一步訴訟程序。

她說：「我已經做了我該做的，其他的就交給法院了。」

「我實現了我的目的，就是把發生在我身上的事說出來，避免相同情況發生在他人身上，或至少能給其他女孩力量，鼓勵她們勇敢說出自身遭遇。」

5名涉案的馬拉度納隨行人員皆透過律師否認上述指控，其中一人還反告和平基金會誹謗。

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