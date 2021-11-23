澳防長稱「將與美共同協防台灣」　反對黨狠批：根本在玩危險遊戲

▲澳洲反對黨批評，總理莫里森所帶領的政府正在玩弄「危險的選舉策略」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）此前表示，若美國採取行動保衛台灣，他很難想像澳洲不加入美國行列。相關言論被媒體解讀為澳洲承諾將協助美軍護台，不過反對黨23日批評，達頓的言論是在為即將在2022年5月到來的選舉玩弄「危險的選舉策略」。

據路透社報導，澳洲最大在野黨「工黨」的外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）表示，達頓的言論「加劇了與超級大國開戰的可能性，是澳洲史上最危險的選舉策略，這是不負責任的政客不惜一切代價，為了保住權力祭出的策略。」

黃英賢補充，總理莫里森（Scott Morrison）帶領的政府最近試圖把工黨描繪成親中派，以顯示工黨與澳洲目前的立場不同。澳洲在2018年禁止中國企業華為承包該國新興的5G業務後，與中國的關係陷入緊張。

2020年，澳洲公開呼籲國際對中國的新冠疫情起源進行獨立調查後，兩國關係直接降至冰點，而中國也對澳洲的紅酒、大麥等商品徵收關稅作為回應，還進一步限制澳洲牛肉、煤炭和葡萄進口中國。黃英賢強調，台灣是印太地區穩定的最大風險，任何衝突都將「為人類帶來災難」，因此澳洲不應輕易參戰。

澳洲國防部長：若美國出手協防台灣 澳洲必將支持

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