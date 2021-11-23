百年乳製品企業「化牛糞為電池」還可充電　1公斤可產生3.75度

▲ 牛糞發電有望解決再生能源需求問題。（圖／arlafoods）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一群農民正使用牛糞做成的可充電式電池，為農場提供電力，不僅落實環保，更有望成為解決英國可再生能源需求的重要一環，因為光是1公斤的牛糞就能產生3.75度電力，足以讓一台無線吸塵器運作5小時，或是使用熨斗3.5小時。

擁有百年歷史的丹麥乳製品跨國企業Arla與GP電池公司合作，共同開發這種電池。他們宣稱，一頭牛的糞便產生的能量相當於三個家庭一年用電量，而Arla在英國境內飼養46萬頭牛，估計可滿足英國120萬戶家庭一整年所需的電力。

《鏡報》報導，牛糞在無氧且密閉的「厭氧消化池」（anaerobic digester）中發生「厭氧消化」 （anaerobic digestion），過程中有機物被分解，產生沼氣及生物肥料。沼氣淨化後送往熱電聯產（CHP）裝置，成為可再生能源。而營養豐富的天然肥料可回歸土地，幫助滋養土壤。

Arla每年產出逾百萬噸牛糞，成為可靠且穩定的電力來源，為民生及交通帶來新希望。該公司農場負責人里奇威（Neil Ridgway）說明，這種創新可滿足英國對可再生能源的需求，使用農場裡現成的糞便還可減少農業排放，「在我的農場裡，我們已經在使用牛糞產生的能量為整座農場提供電力，但這還可以發展得更遠。我們甚至可以將這個過程中產出的副產品當成土地的天然肥料，形成循環，這是個雙贏的局面。」

Arla農業主管威爾金森（Graham Wilkinson）補充，該公司致力於永續農業及減少糧食生產排放，「我們的農民持續挖掘新的解決方案，一小部分農場主人已經開始將牛糞轉化為能源，若政府及能源產業看見其潛力，擴大牛糞發電可能改變英國可再生能源供應的遊戲規則，同時有助減少農業排放。」

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