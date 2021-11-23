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小情侶酒吧甜蜜合照　身後「戰鬥阿公」突然火爆開打！

▲▼小情侶酒吧甜蜜合照　身後「戰鬥阿伯」突然火爆開打。（圖／推特／@NoContextBrits）

▲網友和男友嚇到隨即回頭，沒想到卻看到有人在打架。（圖／推特／@NoContextBrits）

記者王佩翊／編譯

英國一名女網友日前和男友到酒吧聚餐，期間興致來了，便請同行的妹妹幫她和男友一同合照，沒想到卻意外拍到兩人身後突然有2個阿公一言不合打了起來，場面瞬間陷入混亂，兩人聽聞聲響，驚慌往後看才發現後面打了起來。雖然沒有成功拍成甜蜜合照，但該名網友事後也搞笑地將影片po上網，隨即引發熱議。

根據《每日郵報》報導，現年21歲的英國女網友麥克拉琪（Courtney McClatchey）10月24日和男友喬爾迪（Giordie ）、妹妹雀兒喜（Chelsea），3人一起到貝爾法斯特一間名為皇家（the Royal）的酒吧喝酒。正當3人一邊享受著酒吧內的音樂，一邊喝酒時，麥克拉琪一時興起，便請雀兒喜幫她和男友合照。

正當小情侶互相緊貼對方並錄出燦爛微笑，等待雀兒喜幫他們拍照時，卻突然聽到後方傳來一陣喧鬧，而雀兒喜也默默地按下錄影鍵。麥克拉琪後隨即看到2個阿公打了起來，而當事人甚至也沒意識到旁邊有人在錄影，卯起來就是一陣猛打，誰也不讓誰。

儘管一旁其他酒客紛紛上前勸架，但是打架的兩人還是不甘示弱，其中一個人被踹倒在地後，依然使出渾身解數出腳反擊。

由於事發當時酒吧正好播放著創作歌手喬治·艾茲拉（George Ezra）的歌曲「Shotgun」（獵槍），因此麥克拉琪事後將這段影片上傳後，艾茲拉也搞笑轉發了該段影片。

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