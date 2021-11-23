全面開放青少年預約接種！南韓「時限延至年底」：防範校園群聚

▲南韓全面開放12至17歲兒童與青少年登記預約接種疫苗，圖為高三生18日參加大學入學考試。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓隨著政府於11月初開始實施分階恢復日常生活的「與病毒共存」（With Corona）後，加上疫苗防護效力開始下降，疫情不斷升溫、連日來新增2至3千多起病例，今（23）日的重症患者數更是來到549人，創下疫情以來新高。如今各級學校已於昨（22）起正式開放到校上課，為此政府也全面開放12至17歲青少年接種疫苗。

根據《韓聯社》，即便16至17歲青少年的新冠疫苗接種預約已於上個月29日、12至15歲則於本月12日截止，然而為了防範開放到校上課後所引發的校園群聚感染，加上近來兒童、青少年新增染疫比例漸增，因此南韓政府同意於23日晚間8時起再度開放預約接種，期限延後至12月31日晚間6時，給予充分時間讓學生與家長們思考是否該接種。

統計指出，截至23日0時為止，南韓12至17歲青少年的第1劑接種率為40.9%、完成2劑的接種率則為15.4%。目前南韓政府正研擬，未來在提升接種覆蓋率後，是否針對兒童、青少年實施「防疫護照」制度，進出校園以外的大眾場所時須出示接種證明、篩檢陰性報告等。

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