高學歷男啃老20年！老父母為養他不敢生病　努力「活到90歲」

▲日本一對7旬老夫妻的兒子長達20年未工作，讓他們非常頭痛。（示意圖／達志影像）

實習記者黃品臻／綜合報導

近年來台灣出現不少「躺平族」，不婚不生直接放棄努力；而日本「啃老族」問題也相當嚴重，不少年輕人因遇挫折、不適應環境等，不肯出去工作或社交，只能靠父母照顧。日本財務規劃師近日就分享一個案例，一名高學歷男子輟學後，就在家啃老長達20年，父母因為擔心他們過世後孩子會無法存活，所以向前去諮詢規劃師，而經過分析，他們若想讓孩子平安度過晚年，就必須努力活到90歲。

據日媒報導，東京一對靠養老金生活的老夫妻育有兩個兒子，長子42歲、次子37歲，目前次子已成家立業，也有自己的存款，但長子長年待在家、沒工作，平時喜歡買書回來看，這讓倆老非常擔心，因此詢問財務規劃師村井英一該怎麼辦。

老夫妻透露，長子從小成績優異，也考上了知名私立大學，沒想到讀了半年後就因為「和想像的不一樣」輟學，加上他「不明白工作的意義」，所以選擇在家讀自己喜歡的書。老夫妻也勸過長子至少把大學讀完，或找些工作，還提供就職訊息和活動給他，但長子就是不行動，在家啃老至今已長達20年，仍舊沒有工作，而倆老也都退休了。

老夫妻表示，他們每年大約有400萬日圓（約新台幣96萬元）的養老金，且擁有獨棟住宅、約5000萬日圓（約新台幣1207萬元）的金融資產，因此目前生活沒有問題。對此村井英一表示該名長子很幸運，但假若倆老活到85至90歲，長男繼承現在居住的房子、與兄弟姐妹平分金融資產，依舊沒有工作的他也將在70歲花光所有積蓄。

由於長子在書上的花費不低，因此他們幾乎不出國旅遊，就是為了存更多錢。村井英一指出，最保險的方式，就是老父母要再努力活久一點，除了減少10%的生活花費，也要確保不會有長期護理開銷，且兒女要等到父母去世才能繼承儲蓄，因此若倆老都活超過90歲，那所有積蓄和金融資產就夠長子用到90歲、保障長子的生活。